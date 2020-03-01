Православные верующие празднуют сегодня Прощёное воскресенье

Источник материала: Полесская правда



Православные верующие празднуют сегодня Прощеное воскресенье. Этот праздник завершает масленичную неделю, после которой наступает Великий пост.

В храмах в этот день на вечернем богослужении совершается чин прощения в память о древнем обычае египетских монахов, которые за сорок дней до Пасхи расходились по пустыне, чтобы там отдаться молитвенному посту. Расходясь, они просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды. Со временем это стало традицией у всех верующих.

В этот день нужно попросить прощения у родных и близких за все обиды, а в ответ люди отвечают «Бог простит». У православных также принято в Прощеное воскресенье посещать могилы умерших близких, чтобы и перед ними покаяться за когда-то нанесенные обиды.

В понедельник православные вступят в Великий пост, который продлится до 18 апреля.





Сегодня на двух площадках Пинска пройдут народные масленичные гулянья. Гостей праздника ждет насыщенная программа с масленичными развлечениями, состязаниями, хороводами и многим другим.

Пинчан и гостей Пинска ждут:

в 12.30 – на открытой площадке ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества»;

в 13.00 – в городском парке культуры и отдыха.

Широкая программа проводов зимы с выступлениями коллективов художественной самодеятельности, конкурсами, театрализованными представлениями, спортивными состязаниями запланирована в воскресенье 1 марта и в учреждениях культуры и библиотеках Пинского района. Подробности смотрите в разделе «Афиша Пинска».