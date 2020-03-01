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Православные верующие празднуют сегодня Прощёное воскресенье
01.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В храмах в этот день на вечернем богослужении совершается чин прощения в память о древнем обычае египетских монахов, которые за сорок дней до Пасхи расходились по пустыне, чтобы там отдаться молитвенному посту. Расходясь, они просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды. Со временем это стало традицией у всех верующих.
В этот день нужно попросить прощения у родных и близких за все обиды, а в ответ люди отвечают «Бог простит». У православных также принято в Прощеное воскресенье посещать могилы умерших близких, чтобы и перед ними покаяться за когда-то нанесенные обиды.
В понедельник православные вступят в Великий пост, который продлится до 18 апреля.
Пинчан и гостей Пинска ждут:
Широкая программа проводов зимы с выступлениями коллективов художественной самодеятельности, конкурсами, театрализованными представлениями, спортивными состязаниями запланирована в воскресенье 1 марта и в учреждениях культуры и библиотеках Пинского района. Подробности смотрите в разделе
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> Православные верующие празднуют сегодня Прощеное воскресенье. Этот праздник завершает масленичную неделю, после которой наступает Великий пост. В храмах в этот...
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