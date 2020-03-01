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«Менять каждые 2-3 часа». Как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать

01.03.2020 11:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В каких случаях необходимо носить медицинскую маску? Насколько она эффективна? Как часто нужно её менять? Об этом рассказали в программе «Большой город».

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Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории:
Если человек страдает какой-то респираторной вирусной инфекцией, безусловно, маска здесь показана. Маску правильно носить таким образом, чтобы она полностью закрывала дыхательные пути: закрывала нос, закрывала рот. И на любой медицинской маске есть фиксирующая такая лента вверху, которая позволяет эту маску приспособить к анатомическим особенностям лица каждого. Резинки закладываются за уши, и вот таким образом человек, который использует такой контактный метод профилактики, он является более безопасным для окружающих.

Маску следует менять каждые 2-3 часа либо в той ситуации, когда бывает, что от выдыхаемого воздуха эта маска становится влажной. В этой ситуации её тоже нужно сменить. Обычно выбрасываются они в какие-то контейнеры, которые закрываются крышками.

И следует обращать внимание и на гигиену рук в этой ситуации. Желательно, чтобы руками не прикасались к такой маске. Если же, всё-таки, произошёл такой контакт, руки желательно вымыть тёплой проточной водой с каким-либо моющим средством.

«Менять каждые 2-3 часа». Как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать

Люди в материале: Светлана Лукашик

 
 
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В каких случаях необходимо носить медицинскую маску? Насколько она эффективна? Как часто нужно её менять? Об этом рассказали в программе «Большой город». Никаких...
 
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