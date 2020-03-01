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«Менять каждые 2-3 часа». Как правильно носить медицинскую маску и куда выбрасывать
Источник материала: СТВ
В каких случаях необходимо носить медицинскую маску? Насколько она эффективна? Как часто нужно её менять? Об этом рассказали в программе
Светлана Лукашик, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории:
И следует обращать внимание и на гигиену рук в этой ситуации. Желательно, чтобы руками не прикасались к такой маске. Если же, всё-таки, произошёл такой контакт, руки желательно вымыть тёплой проточной водой с каким-либо моющим средством.
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В каких случаях необходимо носить медицинскую маску? Насколько она эффективна? Как часто нужно её менять? Об этом рассказали в программе «Большой город». Никаких...
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