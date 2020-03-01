Министерство информации Беларуси предупредило СМИ в связи с коронавирусом

сайте министерства: Министерство информации Беларуси предупредило СМИ, блогеров и представителей интернет-ресурсов об ответственности за публикацию информации в связи с коронавирусом. Об этом говорится в официальном заявлении наминистерства:





«Вниманию представителей СМИ и интернет-ресурсов





Проблема распространения в мире коронавируса 2019-nCov, бесспорно, весьма серьезный информационный повод как для СМИ, так и социальных медиа.





И Беларусь здесь не является исключением – все мы видим реакцию различных информплощадок на сообщения о выявлении первого случая заболевания коронавирусом в нашей стране. Безусловно, мы понимаем суть звучащей в этих информационных материалах тревоги.





Компетентными госорганами в стране развернута плановая, четко отлаженная работа по ликвидации действующих и предупреждению потенциальных угроз распространения коронавируса.





Самое главное, что в связи с этим необходимо сказать сегодня, – это то, что ситуация в Беларуси, в контексте указанной угрозы, находится под полным контролем.





При этом мы ответственно заявляем, что государство по данной проблематике следует политике исключительной открытости информации для общества.





В данной связи мы обращаемся к представителям СМИ, интернет-ресурсов, блогосферы.





Министерство информации приветствует профессионализм тех редакций и отдельных авторов, четко следующих принципу обеспечения достоверности информации, c которого фактически начинается статья 4 Закона о СМИ Республики Беларусь, а не пытается «стряпать» фейки и нагнетать панику в обществе.





Мы призываем всех журналистов и блогеров опираться на официальные комментарии и авторитетные мнения специалистов! Не распространяйте информацию тех, кто далек от процесса борьбы с коронавирусом, неспециалистов и прочих ненадежных источников информации. Помните, что государственные органы готовы давать всю необходимую официальную информацию по этой проблематике.





Министерство информации напоминает: ответственность за распространение недостоверной информации никто не отменял. Оставайтесь профессионалами, осознающими свою ответственность перед обществом!





Пользуясь случаем, еще раз благодарим редакции и журналистов, следующих этим принципам».