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Минздрав прокомментировал слухи о новом случае коронавируса

01.03.2020 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав прокомментировал слухи о новом случае коронавируса
SamaraHeisz5 / shutterstock.com

Мужчина находится под подозрением.

«Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат. В связи с этим лабораторные данные сейчас перепроверяются. Так же, как и по его родственникам — в ближайшие сутки», - сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ни у кого клинических проявлений в настоящее время нет.

Температура у мужчины нормальная — вечером было 36.2. Жалоб на плохое самочувствие нет. 

Минздрав прокомментировал слухи о новом случае коронавируса
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Теги: Минск
 
 
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