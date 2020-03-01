Минздрав прокомментировал слухи о новом случае коронавируса

Мужчина находится под подозрением.

«Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат. В связи с этим лабораторные данные сейчас перепроверяются. Так же, как и по его родственникам — в ближайшие сутки», - сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ни у кого клинических проявлений в настоящее время нет.