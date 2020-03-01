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Минздрав прокомментировал слухи о новом случае коронавируса
01.03.2020 11:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
SamaraHeisz5 /
Мужчина находится под подозрением.
«Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат. В связи с этим лабораторные данные сейчас перепроверяются. Так же, как и по его родственникам — в ближайшие сутки», -
Отмечается, что ни у кого клинических проявлений в настоящее время нет.
Температура у мужчины нормальная — вечером было 36.2. Жалоб на плохое самочувствие нет.
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