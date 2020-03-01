Осужденный к смертной казни белорус обратился в Комитет по правам человека ООН

TUT.BY . Обращение Виктора Павлова зарегистрировали 28 февраля за номером 3714/2020. Документ подготовил правозащитник из Витебска Павел Левинов в рамках кампании «Правозащитники против смертной казни», пишет





После регистрации Комитет по правам человека ООН обратился к правительству Беларуси с просьбой не приводить приговор в исполнение — до рассмотрения жалобы Виктора Павлова в высшей международной инстанции по правам человека.





Напомним, 30 декабря 2018 года в деревне Присушино Витебского района были убиты две сестры-пенсионерки. Им было 76 и 78 лет, тела обнаружили в их доме через пару дней.





Подозреваемым оказался 50-летний житель соседней деревни. Он иногда помогал женщинам по хозяйству, а также, как выяснили следователи, знал, где те хранят деньги. Однажды он пришел к женщинам и палкой избил до смерти, забрав из дома 179 рублей.





Мужчина до этого был судим, в том числе за убийство с особой жестокостью. Учитывая особо опасный рецидив, прокурор просил назначить мужчине смертную казнь, и областной суд 30 июля 2019 года с этим согласился.





Виктор Павлов обжаловал смертный приговор и просил Верховный суд не лишать его жизни. Однако он оставил приговор областного суда без изменений.





Смертная казнь в Беларуси

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.





В прошлом году был расстрелян 44-летний Александр Жильников, а с ним, вероятно, и 24-летний Вячеслав Сухарко. Оба были осуждены за убийство трех человек, в том числе молодой пары в Минске . 17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, убившего двух девушек в Бобруйске.





В 2019 году в Беларуси вынесли еще два, помимо уже казненного Осиповича, смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель 25 октября был приговорен к исключительной мере наказания за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце. Приговор был обжалован в Верховном суде — и оставлен без изменения. Его подельницу, мать девочки, приговорили к 25 годам лишения свободы. 50-летний Виктор Павлов 30 июля был приговорен к смертной казни за убийство двух сестер 76 и 78 лет в деревне Присушино Витебской области. Позже Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе смертный приговор убийце двух пенсионерок.