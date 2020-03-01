Когда зубная боль становится поводом обратиться к онкологу

Источник материала: Полымя

Ранняя и своевременная диагностика предраковых заболеваний и адекватное лечение может служить реальной основой для профилактики рака челюстнолицевой области, слизистой оболочки рта, языка и губ.

Человек контактирует с окружающим миром через ротовую полость. Соответственно именно там наиболее вероятно возникновение воспалительных процессов, которые и могут стать главными факторами в развитии опухоли.

Онкология челюстно-лицевой области составляет около 15% опухолей человеческого организма. На рак красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта (СОПР) приходится около 5% всех злокачественных опухолей.

Важность своевременной диагностики этих новообразований определяется не только частотой случаев, но и особенностью течения данных форм рака. Несмотря на то, что опухоли челюстно-лицевой области легко доступны осмотру и не требуют сложных методов диагностики, половина больных погибает очень быстро, так как эта группа новообразований относится к опухолям высокой злокачественности, которые быстро растут и рано метастазируют.

Напомним, что предрак – это состояние, которое переходит в рак в результате постоянного изменения свойств клеток в сторону злокачественности. Поэтому для ранней диагностики и выявления заболеваний важно знать состояния предраков слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ и кожи, а также факторы, способствующие их возникновению.

Факторы, способствующие возникновению предраковых состояний:

Механические раздражители: аномалии прикуса, неправильное положение отдельных зубов, некачественно изготовленные реставрации и протезы, патологическое стирание зубов, вредные привычки (удерживание во рту карандаша, ручки, гвоздей и т.д.). Бытовые химические раздражители: пряности, высококонцентрированные растворы этилового спирта, табак. Производственные раздражители: щелочи, кислоты в виде паров и аэрозолей, другие химические вещества. Хроническая термическая травма: горячая пища, многократное воздействие повышенных температур при курении: прижигание губ сигаретой. Метеорологические раздражители: комплекс неблагоприятных факторов внешней среды (воздействие солнечных лучей, пыли, ветра, аэрозолей соленой воды в условиях пониженной температуры и высокой влажности воздуха). Биологические раздражители: ряд микроорганизмов, патогенных для человека (дрожжеподобные грибы, вызывающие усиление ороговения слизистой оболочки языка, бледная спирохета, палочка Коха). Ионизирующее излучение: этот фактор следует учитывать у больных, получавших лучевую терапию по поводу опухолей той или иной локализации, во время проведения которой в зону облучения попадает окружающая слизистая оболочка полости рта.

Также одной из главных причин возникновения рака челюстно-лицевой области является неудовлетворительное состояние полости рта, особенно наличие кариозных зубов и плохих протезов, острые края которые постоянно травмируют слизистую оболочку, вызывая пролежни и длительно незаживающие язвы.

Признаки озлокачествления предраковых состояний:

– длительное, вялое течение процесса (наличие язвы, не заживающей в течение 2-3 недель);

– безуспешность консервативного лечения;

– увеличение размеров патологического очага, несмотря на проведенное адекватное лечение;

– появление уплотнения вокруг или в основании патологического очага;

– кровоточивость;

– появление плотных, увеличенных, безболезненных регионарных лимфатических узлов;

– появление подвижности одного или нескольких интактных зубов, сопровождающееся постоянными болями;

– постепенно нарастающий парез мимических мышц, парастезии и онемение в зоне подглазничного и подбородочного нервов;

– появление на губах или в полости рта образования (красное пятно, беловатое пятно, язвочка, уплотнение, нарост), которое не проходит длительное время и имеет тенденцию увеличиваться в размерах.

Самой надежной профилактикой рака является устранение факторов, благоприятствующих его развитию, и радикальное лечение лиц с предраковыми состояниями, а также повседневное соблюдение гигиены полости рта, устранение опасностей, связанных с кариозными зубами и некачественными протезами.

Елена ГУРИН, врач-стоматолог