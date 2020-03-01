ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда зубная боль становится поводом обратиться к онкологу

01.03.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Ранняя и своевременная диагностика предраковых заболеваний и адекватное лечение может служить реальной основой для профилактики рака челюстнолицевой области, слизистой оболочки рта, языка и губ.

Человек контактирует с окружающим миром через ротовую полость. Соответственно именно там наиболее вероятно возникновение воспалительных процессов, которые и могут стать главными факторами в развитии опухоли.

Онкология челюстно-лицевой области составляет около 15% опухолей человеческого организма. На рак красной каймы губ и слизистой оболочки полости рта (СОПР) приходится около 5% всех злокачественных опухолей.

Важность своевременной диагностики этих новообразований определяется не только частотой случаев, но и особенностью течения данных форм рака. Несмотря на то, что  опухоли челюстно-лицевой области легко доступны осмотру и не требуют сложных методов диагностики, половина больных погибает очень быстро, так как эта группа новообразований относится к опухолям высокой злокачественности, которые быстро растут и рано метастазируют.

Напомним, что предрак – это состояние, которое переходит в рак в результате постоянного изменения свойств клеток в сторону злокачественности. Поэтому для ранней диагностики и выявления заболеваний важно знать состояния предраков слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ и кожи, а также факторы, способствующие их возникновению.

Факторы, способствующие возникновению предраковых состояний:

  1. Механические раздражители: аномалии прикуса, неправильное положение отдельных зубов, некачественно изготовленные реставрации и протезы, патологическое стирание зубов, вредные привычки (удерживание во рту карандаша, ручки, гвоздей и т.д.).
  2. Бытовые химические раздражители: пряности, высококонцентрированные растворы этилового спирта, табак.
  3. Производственные раздражители: щелочи, кислоты в виде паров и аэрозолей, другие химические вещества.
  4. Хроническая термическая травма: горячая пища, многократное воздействие повышенных температур при курении: прижигание губ сигаретой.
  5. Метеорологические раздражители: комплекс неблагоприятных факторов внешней среды (воздействие солнечных лучей, пыли, ветра, аэрозолей соленой воды в условиях пониженной температуры и высокой влажности воздуха).
  6. Биологические раздражители: ряд микроорганизмов, патогенных для человека (дрожжеподобные грибы, вызывающие усиление ороговения слизистой оболочки языка, бледная спирохета, палочка Коха).
  7. Ионизирующее излучение: этот фактор следует учитывать у больных, получавших лучевую терапию по поводу опухолей той или иной локализации, во время проведения которой в зону облучения попадает окружающая слизистая оболочка полости рта.

Также одной из главных причин возникновения рака челюстно-лицевой области является неудовлетворительное состояние полости рта, особенно наличие кариозных зубов и плохих протезов, острые края которые постоянно травмируют слизистую оболочку, вызывая пролежни и длительно незаживающие язвы.

Признаки озлокачествления предраковых состояний:

– длительное, вялое течение процесса (наличие язвы, не заживающей в течение 2-3 недель);

– безуспешность консервативного лечения;

– увеличение размеров патологического очага, несмотря на проведенное адекватное лечение;

– появление уплотнения вокруг или в основании патологического очага;

– кровоточивость;

– появление плотных, увеличенных, безболезненных регионарных лимфатических узлов;

– появление подвижности одного или нескольких интактных зубов, сопровождающееся постоянными болями;

– постепенно нарастающий парез мимических мышц, парастезии и онемение в зоне подглазничного и подбородочного нервов;

– появление на губах или в полости рта образования (красное пятно, беловатое пятно, язвочка, уплотнение, нарост), которое не проходит длительное время и имеет тенденцию увеличиваться в размерах.

Самой надежной профилактикой рака является устранение факторов, благоприятствующих его развитию, и радикальное лечение лиц с предраковыми состояниями, а также повседневное соблюдение гигиены полости рта, устранение опасностей, связанных с кариозными зубами и некачественными протезами.

Елена ГУРИН, врач-стоматолог    

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранняя и своевременная диагностика предраковых заболеваний и адекватное лечение может служить реальной основой для профилактики рака челюстнолицевой области,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Свята рамеснікаў “Казюкі” распачынаецца ў Гродне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика