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Лукашенко, пожаловавшись на работу в субботу, стал «прогуливать» будни

01.03.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об особенностях «диктатуры» в Беларуси.

1 февраля при встрече в Минске с госсекретарем США Майклом Помпео глава Беларуси заявил: «У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу, а я работаю».

По форме это выглядело жалобой на трудную судьбу, но пресс-служба главы государства предупредительно уточнила, что Лукашенко шутил. И действительно, если изучить его рабочий график за февраль, становится очевидно, что это был именно юмор – вполне возможно, даже сарказм. Судите сами, пишет "Солидарность".

Просто перечислим даты, когда местонахождение Александра Лукашенко оставалось неизвестным.


Понедельник 3 февраля.

Среда 5 февраля.

Понедельник 10 февраля.

Среда 12 февраля.

Понедельник 24 февраля.

Среда 26 февраля.

При этом в выходные глава государства официальных мероприятий не проводил. А в перечисленные будни его пресс-служба сообщала максимум о  письменных поздравлениях от имени Александра Лукашенко.

За одним странным исключением – однажды глава государства вышел на связь с министром по телефону.

И не сказать, что для главы государства мало работы. К примеру, он сам обещал проинспектировать Барановичи во втором полугодии 2019 года, чтобы проконтролировать, как чиновники дают толчок развитию крупного промышленного центра. Но так туда и не доехал. И подобных примеров хватает.

Впрочем, можно посмотреть на эти исчезновения и с другой стороны. Два года назад Александр Лукашенко проговорился: «В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали».

По чьему опыту он судил в тот момент, можно догадываться. И то, что на этот раз в рабочем графике не вылетело «полфевраля», – уже прогресс.
 
Теги: Минск
 
 
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