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Брестчанин предложил... разобрать завод АКБ. Как думаете, в этом есть смысл?

01.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский на круглом столе с участием органов власти и представителей кампании «АйПауэр» предложил разобрать завод АКБ.

Брестчанин предложил... разобрать завод АКБ. Как думаете, в этом есть смысл?

На базе свободной экономической зоны «Брест» состоялся круглый стол «Формы и способы участия общественности в принятии экологических решений». В работе круглого стола приняли участие представителями органов власти, завода АКБ и организаций «Экодом» и «За свой город».

Во время проведения круглого стола представители кампании «АйПауэр» заверяли, что их завод является самым безопасным, а их диалог с общественностью самый открытый и честный. Представители органов власти, на вопрос, как восстановить диалог с общественностью, прямого ответа не давали. В своих комментариях они лишь ссылались на необходимость информирования населения для улучшения ситуации.

Брестчанин предложил... разобрать завод АКБ. Как думаете, в этом есть смысл?

«На встрече я оказался единственным представителем общественности от Бреста и высказал единственную четкую позицию по заводу АКБ. Недавно один российский эксперт высказал мнение, что необходимо запустить завод, а уже потом оценить его воздействие на окружающую среду. Мое предложение: сначала разобрать завод на детали, оценить их качество и степень возможного воздействия. Следующий шаг – это выбрать несколько площадок на территории области для возможного строительства. На каждой территории изучить общественное мнение, возможно провести местный референдум. И только тогда с учётом мнения общественности на одной из площадок приступать к строительству завода с соблюдением всех стандартов безопасности и под контролем общественности» - аргументирует свою позицию руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

Брестчанин предложил... разобрать завод АКБ. Как думаете, в этом есть смысл?

По его мнению, такое решение будет самым справедливым.

«Это позволит вернуть доверие граждан к принимаемым решениям органами власти, а брестчанам быть уверенными в собственной безопасности» - добавил Масловский.

Пресс-служба организации «За свой город»

 
Теги: Брест
 
 
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  Руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский на круглом столе с участием органов власти и представителей кампании «АйПауэр» предложил разобрать...
 
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