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Беларус попросил ООН отменить его смертный приговор

01.03.2020 12:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларус Виктор Павлов, которого беларуский суд приговорил к смертной казни за двойное убийство, написал в Комитет по правам человека ООН – Павлов хочет избежать высшей меры наказания. Сообщили на странице в Facebook «Смертная казнь в Беларуси». 

Обращение Павлова в ООН подготовил правозащитник из Витебска Павел Левинов в рамках кампании «Правозащитники против смертной казни». Документ зарегистрировали 28 февраля за номером 3714/2020.  После чего Комитет обратился к правительству Беларуси – попросил не приводить приводить приговор в исполнение до рассмотрения жалобы Павлова в высшей международной инстанции по правам человека. 

За что Павлова приговорили к смертной казни? 

Павлов убил двух сестер-пенсионеров из деревни Присушино Витебского района. Им было 76 и 78 лет – тела обнаружили в их доме через пару дней, пишет TUT.by.  Павлов был знаком с сестрами – иногда помогал им по хозяйству, и знал, где они хранят свои деньги. 30 декабря 2018-го он пришел к сестрам, и избил их палкой до смерти, забрав из дома 179 рублей.

До этого убийства Павлов уже был судим  – в том числе, за еще одно убийство с особой жестокостью. Учитывая эти факты, прокурор просил назначить мужчине смертную казнь, и областной суд 30 июля 2019 года с этим согласился. А Павлов – нет. 

Павлов решил обжаловать смертный приговор – просил Верховный суд отменить высшую меру наказания. Но его приговор оставили без изменений. Поэтому Павлов решил написать в ООН. 

Напомним, наша страна – единственная страна в Европе и СНГ, где до сих пор действует смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

Читайте по теме: «Все смертные приговоры выносятся именем Республики Беларусь – значит каждым из нас»

 
Теги: Витебск
 
 
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Беларус Виктор Павлов, которого беларуский суд приговорил к смертной казни за двойное убийство, написал в Комитет по правам человека ООН – Павлов хочет избежать...
 
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