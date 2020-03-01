Беларус попросил ООН отменить его смертный приговор

Источник материала: KYKY

Беларус Виктор Павлов, которого беларуский суд приговорил к смертной казни за двойное убийство, написал в Комитет по правам человека ООН – Павлов хочет избежать высшей меры наказания. Сообщили на странице в Facebook «Смертная казнь в Беларуси».

Обращение Павлова в ООН подготовил правозащитник из Витебска Павел Левинов в рамках кампании «Правозащитники против смертной казни». Документ зарегистрировали 28 февраля за номером 3714/2020. После чего Комитет обратился к правительству Беларуси – попросил не приводить приводить приговор в исполнение до рассмотрения жалобы Павлова в высшей международной инстанции по правам человека.

За что Павлова приговорили к смертной казни?

Павлов убил двух сестер-пенсионеров из деревни Присушино Витебского района. Им было 76 и 78 лет – тела обнаружили в их доме через пару дней, пишет TUT.by. Павлов был знаком с сестрами – иногда помогал им по хозяйству, и знал, где они хранят свои деньги. 30 декабря 2018-го он пришел к сестрам, и избил их палкой до смерти, забрав из дома 179 рублей.

До этого убийства Павлов уже был судим – в том числе, за еще одно убийство с особой жестокостью. Учитывая эти факты, прокурор просил назначить мужчине смертную казнь, и областной суд 30 июля 2019 года с этим согласился. А Павлов – нет.

Павлов решил обжаловать смертный приговор – просил Верховный суд отменить высшую меру наказания. Но его приговор оставили без изменений. Поэтому Павлов решил написать в ООН.

Напомним, наша страна – единственная страна в Европе и СНГ, где до сих пор действует смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.