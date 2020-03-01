Родственники погибшего красноармейца из Каменетчины нашлись в Хакасии

Источник материала: Навiны Камянеччыны

О месте захоронения еще одного солдата Великой Отечественной – Николая Ходатовича Албычакова, – которого считали без вести пропавшим, узнали родные в Красноярском крае. Благодаря неравнодушному земляку – волонтеру Виталию Баранову.

Он много лет пытается найти сведения о гибели своего прадеда, который по сей день в списках пропавших без вести. Во время поисков Виталий проследил военный путь почти тысячи красноармейцев из тех же списков и даже отыскал близких некоторых из них. Только в нынешнем году нашел потомков трех солдат: Тапанаса Майнагашева, Павла Чугунекова и вот – Николая Албычакова.

Дочь Николая Ходатовича – 81-летняя Анисья Николаевна – живет в селе Аскиз (Хакасия). Ей было три года, когда отец, оставив шестерых детей, ушел на фронт. От него получили лишь одно письмо. И 76 лет он считался без вести пропавшим.





Баранову за несколько месяцев удалось установить, что рядовой Албычаков погиб 20 июля 1944-го при освобождении Брестчины, у деревни Дворец Каменецкого района, похоронен в братской могиле в Подбурье. За два дня до смерти был награжден медалью «За отвагу» – за подвиг при освобождении Бобруйска…

Родных Николая Албычакова прежде всего интересовало, в каком состоянии захоронение. Журналисты районной газеты «Навіны Камянеччыны» переслали им (посредником стало Республиканское интернет-издание «Хакасия» – спасибо!) воспоминания старожилов Подбурья и фотографии, в т.ч. братской могилы, за которой ухаживают благодарные местные жители, школьники.

Подготовила Галина НОВИК.

