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Родственники погибшего красноармейца из Каменетчины нашлись в Хакасии

01.03.2020 12:27 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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О месте захоронения еще одного солдата Великой Отечественной – Николая Ходатовича Албычакова, – которого считали без вести пропавшим, узнали родные в Красноярском крае. Благодаря неравнодушному земляку – волонтеру Виталию Баранову.

Он много лет пытается найти сведения о гибели своего прадеда, который по сей день в списках пропавших без вести. Во время поисков Виталий проследил военный путь почти тысячи красноармейцев из тех же списков и даже отыскал близких некоторых из них. Только в нынешнем году нашел потомков трех солдат: Тапанаса Майнагашева, Павла Чугунекова и вот – Николая Албычакова.

Дочь Николая Ходатовича – 81-летняя Анисья Николаевна – живет в селе Аскиз (Хакасия). Ей было три года, когда отец, оставив шестерых детей, ушел на фронт. От него получили лишь одно письмо. И 76 лет он считался без вести пропавшим.

Родственники погибшего красноармейца из Каменетчины нашлись в Хакасии

Баранову за несколько месяцев удалось установить, что рядовой Албычаков погиб 20 июля 1944-го при освобождении Брестчины, у деревни Дворец Каменецкого района, похоронен в братской могиле в Подбурье. За два дня до смерти был награжден медалью «За отвагу» – за подвиг при освобождении Бобруйска…

Родных Николая Албычакова прежде всего интересовало, в каком состоянии захоронение. Журналисты районной газеты «Навіны Камянеччыны» переслали им (посредником стало Республиканское интернет-издание «Хакасия» – спасибо!) воспоминания старожилов Подбурья и фотографии, в т.ч. братской могилы, за которой ухаживают благодарные местные жители, школьники.

Подготовила Галина НОВИК.Родственники погибшего красноармейца из Каменетчины нашлись в Хакасии

 

 

 

Родственники погибшего красноармейца из Каменетчины нашлись в Хакасии

Author: Редактор сайта

Родственники погибшего красноармейца из Каменетчины нашлись в Хакасии

Редактор сайта

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О месте захоронения еще одного солдата Великой Отечественной – Николая Ходатовича Албычакова, – которого считали Сообщение Родственники погибшего...
 
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