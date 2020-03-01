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Бей или беги: как устроен стресс и почему он делает нас сильнее

01.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Каждый день в мире около 5 тысяч человек умирают из-за несчастных случаев или заболеваний. Им часто предшествует цепь мелких событий, возникающих по причине спешки, невнимательности, несоблюдения правил безопасности. Одним из глубинных факторов является стресс, что незаметно накапливается и приводит порой к необратимым последствиям.

Бей или беги: как устроен стресс и почему он делает нас сильнее

Для начала разберемся, как действует на нас стрессовая ситуация? Организм мобилизует все имеющиеся энергетические ресурсы. Печень выбрасывает в кровь  жир и сахар, служащие топливом. Дыхание становится глубже, чтобы к сердцу поступало больше кислорода, а сердечный ритм ускоряется. В свою очередь, такие гормоны стресса, как адреналин и кортизол, помогают мышцам и мозгу использовать новую энергию более эффективно. В результате вы готовы к преодолению препятствий. Недаром, наши предки выживали и побеждали именно благодаря этим механизмам.

К сожалению, мать-природа не могла предвидеть грядущий рост цивилизации. И то, что хорошо было в далеком прошлом, сейчас может нас разрушить. Например, теперь человек догоняет автобус, а не убегает от хищника, боится одиночества и старости, а не снежной лавины, борется со страхами и плохим настроением, а не с внешними врагами,  но наш организм по-прежнему отвечает на непредвиденные ситуации каскадом эмоций. Получается, что фитиль зажжен, но выстрела не последовало. В итоге пушка стреляет вовнутрь. А далее мы жалуемся «на сердце», «на печень» и так далее, потому что болезней, к которым может привести стресс, множество. Также он снижает иммунитет.

И что в итоге мы имеем? Как видим, последствия стресса могут быть различные: как благоприятные, ведь в данном состоянии все чувства обострены, лучше работает мозг, а мышцы находятся в тонусе, так и негативные. Все зависит от того, насколько мы умело управляем ситуацией.

И хоть приведенные ниже правила могут подойти далеко не всем, однако явно улучшат ваш жизненный тонус и стрессоустойчивость.

  1. Встаньте на 10 минут раньше обычного. Спокойное утро уменьшит неприятности дня.
  2. Заведите ежедневник и распланируйте день.
  3. Не откладывайте важные дела на завтра.
  4. Отремонтируйте сломанные механизмы или купите новые.
  5. Ослабьте свои стандарты и перфекционизм.
  6. Вспоминайте о хорошем.
  7. Окружайте себя спокойными и гармоничными людьми.
  8. Высыпайтесь.
  9. Организуйте порядок в доме и на рабочем месте.
  10. Сделайте что-нибудь для улучшения вашего внешнего вида.
  11. Устраните из жизни самоуничижительные высказывания.
  12. Разнообразьте выходные.
  13. Прощайте и забывайте.
  14. Обратите внимание на питание и физические упражнения.

А также помните слова канадского врача Ганса Селье: «Не надо бояться стресса. Его не бывает только у мертвых. Стрессом надо управлять. Тогда он принесет аромат и вкус жизни».

За более детальной консультацией по данному вопросу вы всегда можете обратиться в УЗ «Кореличская ЦРБ» (каб. 29) с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Марина КЛИМКО, врач общей практики

 
 
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Каждый день в мире около 5 тысяч человек умирают из-за несчастных случаев или заболеваний. Им часто предшествует цепь мелких событий,
 
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