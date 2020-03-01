2 марта православные христиане вступают в дни Великого поста

Источник материала: Полымя

Но прежде, 1 марта, в Прощеное воскресенье верующие испрашивают прощение и примиряются друг с другом не только в храме, но и дома с ближними, на работе с сослуживцами. Согласно православной традиции совершается это таким образом. Сначала делается поясной или земной поклон и говорится: «Прости меня, (имя), в чем согрешил пред тобой». Далее следует ответный поклон со словами: «Бог тебя простит, и я прощаю». После чего настает время троекратного христианского целования. И так, в мире с ближними и с собой, мы встречаем Великий пост.





Его семь недель – лестница, по которой христиане должны восходить к духовным совершенствам, чтобы принять в себя дары Святого Духа и созерцать величайшее таинство Христова Воскресения.

Каков же истинный пост, что угоден Богу и спасителен для всякого христианина? Его основание – незлобие души, а верные одеяния – кротость и уступчивость. Каждый из нас должен обладать умением сдержать гневный порыв, удалить от себя зависть и соперничество, великодушно поступиться своими правами ради блага ближнего. Таким образом, главное и первое условие поста – приобретение человеком любви к человеку. Ибо только любящая душа, озаренная светом благодати, украсится дарами Святого Духа.

Также по наставлению Святой Церкви мы не из обязательства, но по велению сердца должны постоянно молиться и размышлять о том, как сделать свою жизнь достойной Небесного Царства. Помните, что молитва наша – и общественная, и частная – есть прошение этого Царства. Пусть же каждый из нас поставит себе за необходимость такое глубокое общение с Богом и стремится к высшим духовным наслаждениям. Только в них – и Небо, и вечность, и Рай.

Вот урок нашей Матери Церкви в день прощания нашего с грехами и суетой. Не будем учениками рассеянными и ленивыми. Это учение весьма важно для тех, кто хочет поститься.

Да постится ум ваш от суетных помышлений, память — от злопамятства, воля — злого хотения. Да постятся очи от худого видения, да постятся уши от скверных песен и шептаний клеветнических. Да постится язык от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова. Да постятся руки от биения и хищения чужого добра. Да постятся ноги от хождения на злое дело. Уклоняйтесь от зла и делайте добро. Вот христианский пост, которого Бог от нас требует.

Всех православных христиан Кореличского района поздравляем с началом спасительных дней Великого поста и напутствуем пережить их душой и сердцем.

Николай ОРСА,

благочинный Кореличского округа, настоятель Петропавловского храма г.п. Кореличи, протоиерей