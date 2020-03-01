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Сколько больных в Беларуси? Самое актуальное про коронавирус и фейки вокруг него
Источник материала: KYKY>
На этих выходных генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в своём Twitter объявил максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса.
«Основываясь на последних исследованиях коронавируса, мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне», – написал Гебрейесус.
Последние новости про коронавирус в мире
В Китае за последние сутки зарегистрировали 573 новых случаев заражения вирусом COVID19. Основная часть инфицированных — жители провинции Хубэй, где вспыхнул вирус. За пределами Китая заражены 4351 человек в 53 странах. По всему миру уже зафиксировано 67 смертей от коронавируса.
По последним данным ВОЗ, общее количество зараженных коронавирусом – 85 403 человека. 79 394 из них – зарегистрировали на территории Китая.
С конца декабря от коронавируса умерли 2981 человек. Вылечить вирус удалось у 41 958 человек.
Тут хочется еще раз сказать о том, что паниковать не стоит – около 90% зараженных коронавирус удается победить болезнь.
Последние новости про коронавирус в Беларуси
Напомним, 28 февраля Минздрав подтвердил, что
Вчера вечером, 29 февраля, иранский студент, который сейчас находится в инфекционной больнице,
Но! Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун не опровергла теорию иранского студента. Она сказала, что у отца девушки заболевшего иранца – «подозрительный тест», и его анализы «ещё перепроверяют». Однако Бородун заверила, что «у мужчины нет клинической картины коронавируса».
Паника и фейки
В стране уже началась паника. Когда появилась новость о первом случае заражения коронавирусом, в минских аптеках скупили около 70 тысяч медицинских масок (хотя они не защищают от коронавируса). Поэтому на склады минских аптек
Вчера, 29 февраля, над Минском кружил вертолет – и беларусы начали строить догадки о том, что в стране чуть ли не вводят военное положение. Чуть позже ситуацию прояснили сотрудники МЧС – они заявили, что
Справедливости ради нужно сказать, что самый громкий фейк был рожден не беларусами. Мировые СМИ без официального подтверждения написали о том, что коронавирусом заболел Папа Римский. Эту новость в Ватикане
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