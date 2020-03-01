ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько больных в Беларуси? Самое актуальное про коронавирус и фейки вокруг него

01.03.2020 14:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

На этих выходных генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в своём  Twitter объявил максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса.

«Основываясь на последних исследованиях коронавируса, мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне», – написал Гебрейесус. 

Последние новости про коронавирус в мире 

В Китае за последние сутки зарегистрировали 573 новых случаев заражения вирусом COVID19. Основная часть инфицированных — жители провинции Хубэй, где вспыхнул вирус. За пределами Китая заражены 4351 человек в 53 странах. По всему миру уже зафиксировано 67 смертей от коронавируса. 

По последним данным ВОЗ, общее количество зараженных коронавирусом – 85 403 человека. 79 394 из них – зарегистрировали на территории Китая. 

С конца декабря от коронавируса умерли 2981 человек. Вылечить вирус удалось у 41 958 человек.

Тут хочется еще раз сказать о том, что паниковать не стоит – около 90% зараженных коронавирус удается победить болезнь. 

Последние новости про коронавирус в Беларуси 

Напомним, 28 февраля Минздрав подтвердил, что коронавирус дошёл до Беларуси – и в нашей стране есть первый больной. Им оказался студент БНТУ, который приехал в Беларусь из Ирана. 

Вчера вечером, 29 февраля, иранский студент, который сейчас находится в инфекционной больнице, провел стрим в инстаграме. Во время записи он заявил, что инфекцию обнаружили еще как минимум у одного человека: «Отец моей девушки уже больше недели простужен, кашляет, но чувствует себя нормально, температура 36,8. Мы тут общаемся между собой [студента доставили в больницу вместе с родственниками его девушки], врачи сказали, у него тоже положительный результат на коронавирус, как и у меня». 

Сегодня, 1 марта, журналистам TUT.by сообщили в Минздраве, что новых случаев заражения коронавирусом в Беларуси нет. 

Но! Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун не опровергла теорию иранского студента. Она сказала, что у отца девушки заболевшего иранца – «подозрительный тест», и его анализы «ещё перепроверяют». Однако Бородун заверила, что «у мужчины нет клинической картины коронавируса». 

Кроме родственников зараженного студента, сейчас беларуские медики проверяют одногруппников и преподавателей, с которыми он контактировал в последнее время. Вчера, 29 февраля, минздрав сказал, что «пока все результаты отрицательны». 

Паника и фейки

В стране уже началась паника. Когда появилась новость о первом случае заражения коронавирусом, в минских аптеках скупили около 70 тысяч медицинских масок (хотя они не защищают от коронавируса). Поэтому на склады минских аптек завезут еще около миллиона масок. 

Вчера, 29 февраля, над Минском кружил вертолет – и беларусы начали строить догадки о том, что в стране чуть ли не вводят военное положение. Чуть позже ситуацию прояснили сотрудники МЧС – они заявили, что с вертолёта проводилась аэросъёмка для проверки состояния теплосетей

Справедливости ради нужно сказать, что самый громкий фейк был рожден не беларусами. Мировые СМИ без официального подтверждения написали о том, что коронавирусом заболел Папа Римский. Эту новость в Ватикане назвали «полным фейком». 

Читайте по теме: В Беларусь попал коронавирус. А вы умеете от него правильно защищаться? Пройдите тест по данным ВОЗ

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этих выходных генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в своём  Twitter объявил максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса. In my briefing today, I...
 
Новости дня
Новости разные
 
Православные верующие отмечают Прощёное воскресенье. Приметы и традиции праздника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика