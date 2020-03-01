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В Гродно сразу пять легковых автомобилей столкнулись «паровозиком»

01.03.2020 14:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гродно сразу пять легковых автомобилей столкнулись «паровозиком»
NewGrodno

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 8 часов вечера 29 февраля на проспекте Клецкова в Гродно.

В Гродно сразу пять легковых автомобилей столкнулись «паровозиком» В Минском районе в ДТП погиб пешеход без фликера

По информации портала NewGrodno, три машины стояли друг за другом в пробке, когда в последнюю врезалось еще одно транспортное средство – собрался «паровозик». Водитель пятого автомобиля не успел вовремя среагировать на сложившуюся впереди дорожную ситуацию и въехал в четвертый автомобиль.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. При этом все транспортные средства получили различные механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Гродно
 
 
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