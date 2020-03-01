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Торговых воскресений не будет: когда ехать на закупы в Польшу — шопинг-календарь на март
Источник материала: Партизан
Из-за новых правил торговли в Польше в торговых центрах в марте рабочих воскресений не будет.
Таким образом, все воскресенья — 1, 8, 15, 22 и 29 марта — будут неторговыми. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено, поэтому в остальное время можно смело ехать на закупы, пишет
Напомним, с 2020 года крупные магазины в Польше могут быть открыты только 7 воскресений в году. Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни (в случае, если основная деятельность – это торговля свежей выпечкой), кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, ярмарки, киоски, в том числе в почтовых учреждениях, аэропортах и на вокзалах, а также на магазины, в которых в этот день за прилавком будут находиться их владельцы.
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Из-за новых правил торговли в Польше в торговых центрах в марте рабочих воскресений не будет.
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