Елена Кручинкина принесла Беларуси третье золото ЧЕ по биатлону в Раубичах

Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла золото в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах.



Фото: Дарья Бурякина

Кручинкина стартовала 11-й и впервые в карьере прошла гонку с четырьмя огневыми рубежами без промахов.

На финише она опередила россиянку Кристину Резцову и лидировавшую с большим отрывом до последней стрельбы шведку Элизабет Хоберг.

Ирина Кривко финишировала седьмой, но засчет штрафа норвежки Скреде поднялась в протоколе на шестое место.

Динара Алимбекова стала 20-й, Ирина Кручинкина — 24-й, Аделина Сабитова — 25-й.

Анна Сола не стартовала.

Таким образом, Беларусь выиграла больше всех золотых медалей на чемпионате Европы.