﻿ В Гомельской области выявили двух человек, прилетевших в Беларусь тем же рейсом, что и заболевший коронавирусом минский студент. Оба — в «инфекционке». 21.by
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В Гомельской области выявили двух человек, прилетевших в Беларусь тем же рейсом, что и заболевший коронавирусом минский студент. Оба — в «инфекционке»

01.03.2020 14:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Судя по многочисленным сообщениям СМИ и блогеров, белорусские власти и соответствующие службы всерьез отрабатывают всех, кто потенциально мог контачить с прилетевшим в Минск иранским студентом, у которого обнаружили коронавирус.


Как стало известно «Сильным новостям» из собственных источников, таких лиц выявили и на Гомельщине.

В частности, в четверг 27 февраля в Гомельскую инфекционную больницу была доставлена жительница Мозыря, гражданка Азербайджана 1951 года рождения. В Беларуси она проживает по виду на жительство.

У женщины была температура 38 градусов, также про неё было известно, что в Беларусь она прилетела тем же рейсом, что и заболевший иранец. Однако на данный момент все анализы показали отрицательный результат — коронавируса не выявлено. Тем не менее, жительница Мозыря до сих пор находится в инфекционной больнице.

Ещё один случай госпитализации с подозрением на заболевание произошёл в Гомеле в пятницу, 28 февраля и также коснулся гражданина Азербайджана, но проживающего уже в областном центре. Он тоже прилетел в Беларусь тем же злополучным рейсом. Как и в предыдущем случае, после помещения мужчины в «инфекционку» были взяты все необходимые анализы, однако они также дали отрицательный результат.

В последнее время в Сети множатся слухи о том, что якобы в Гомеле случаи коронавируса уже выявлены. Приходили такие сообщения и в редакцию «Сильных новостей», притом, судя по всему, от сотрудников медучреждения.

Однако на данный момент ситуация такова, что официально ни один случай не получил подтверждения.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Судя по многочисленным сообщениям СМИ и блогеров, белорусские власти и соответствующие службы всерьез отрабатывают всех, кто потенциально мог контачить с...
 
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