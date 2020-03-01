Людей на карантин можно закрывать в «Табакерках». Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

Сегодня воскресенье – пришло время рассказать вам, над чем всю неделю смеялись беларусы.

Самым громким поводом впервые за много недель стал не президентский стендап, а коронавирус. 28 февраля вирус COVID-19 официально зарегистрировали в Беларуси (в Минске) – его диагностировали у парня из Ирана, студента БНТУ. В стране началась паника, а юмор, как известно, защищает людей лучше, чем медицинские маски ( они вообще не защищают, если честно ).

Людей на карантин можно закрывать в табакерках, они же всё равно не работают! — Легион НАТО (@bulbenfuhrer) February 28, 2020

Давайте посмотрим как распространяется коронавирус:



АПЧХИ! — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) February 26, 2020

Сосед хавал в столовке БНТУ. Сегодня в БНТУ нашли иранца, который болеет коронавирусом. Прощайте. — Утка-маляр врывается в платье белом (@FoxyAstronaut) February 28, 2020

До новостей про коронавирус в стране случилось другое эпичное событие – к зданию «Белнефтехима» в Минске пришли десятки людей, которым надоело каждую неделю читать новости о подорожании бензина на одну копейку. Которым зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов сказал: «Цены на топливо не растут – они изменяются» – фразу моментально превратили в мем.