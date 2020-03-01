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Людей на карантин можно закрывать в «Табакерках». Самое смешное в байнете за неделю

01.03.2020 13:55 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня воскресенье – пришло время рассказать вам, над чем всю неделю смеялись беларусы. 

Самым громким поводом впервые за много недель стал не президентский стендап, а коронавирус. 28 февраля вирус COVID-19 официально зарегистрировали в Беларуси (в Минске) – его диагностировали у парня из Ирана, студента БНТУ. В стране началась паника, а юмор, как известно, защищает людей лучше, чем медицинские маски (они вообще не защищают, если честно). 

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