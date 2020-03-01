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Людей на карантин можно закрывать в «Табакерках». Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Сегодня воскресенье – пришло время рассказать вам, над чем всю неделю смеялись беларусы.
Самым громким поводом впервые за много недель стал не президентский стендап, а коронавирус. 28 февраля вирус COVID-19
До новостей про коронавирус в стране случилось другое эпичное событие – к зданию «Белнефтехима» в Минске пришли десятки людей, которым надоело каждую неделю читать новости о подорожании бензина на одну копейку. Которым зампред «Белнефтехима» Владимир Сизов сказал: «Цены на топливо не растут – они изменяются» – фразу моментально превратили в мем.
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