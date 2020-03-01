Сестры Кручинкины рассказали, почему не жалеют о переходе в сборную Беларуси

Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла золото чемпионата Европы в пасьюте. Она рассказала SPORT.TUT.BY, почему эта награда самая важная в ее карьере, а переход в сборную Беларуси себя полностью оправдал.



Фото: Дарья Бурякина

— Я ждала эту медаль дольше, чем чего-бы то ни было. Эмоции непередаваемые. Очень рада, что у меня наконец сложились и ход, и стрельба. Это второй «ноль» за 10 лет моей спортивной карьеры. Надеюсь, не последний (смеется).

— Были удивлены, что первой уходите на последний круг?

— Нет. Я знала, что у меня есть запас в 15 секунд. Верила в себя, бежала на максимуме, но контролировала ситуацию. Думала о том, дадут мне флаг или не дадут. Но, когда увидела, что его подносят, очень обрадовалась (улыбается).

Могу сказать, что финиш с белорусским флагом для меня действительно особенный. Беларусь уже стала родной. Очень ценно, что нас сестрой пригласили выступать за эту страну. Мы счастливы, что наши мечты осуществляются именно здесь и мы оказываемся полезны Беларуси. Мне очень нравится вся наша команда — и девочки, и парни очень хорошо общаются друг с другом. Это уже как большая семья.

Сегодня, когда мы с сестрой выходили из домика, услышали, как в честь Сергея Бочарникова играет белорусский гимн. Я сказала Ире: «Как же это классно!». Но я не могла и подумать, что скоро гимн зазвучит и в мою честь.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сестра чемпионки Европы Ирина Кручинкина рассказала, что у нее было хорошее предчувствие перед гонкой преследования:

— Вчера перед сном было такое предчувствие, что Лена выигрывает гонку и ждет меня на финише. Я понимала, что это маловероятно, но очень надеялась на такой исход. Хотелось, чтобы Лена наконец завоевала медаль. У нее пока не было ни одной награды крупных турниров, хотя она много участвовала на мире и Европе по девушкам, юниоркам и женщинам.

Знаю, что сестра очень расстраивалась и комплексовала [из-за отсутствия медалей]. А вчера она даже сказала: «Может, все эти провалы ведут к большой победе?». Очень рада, что на этом чемпионате Европы Лена все компенсировала.

Конечно, неожиданно, что у нее сегодня на стрельбище — четыре нуля. Это что-то невероятное. Когда я ехала на финиш, тренеры сказали, что сестра выиграла гонку. У меня как будто силы появились, и я тоже начала отыгрывать позиции.

На вопрос, оправдался ли переход сестер Кручинкиных в сборную Беларуси, Ирина ответила:

— Конечно, мы не зря переехали в Беларусь. Здесь дают возможность реализоваться на международных стартах. У нас есть возможность бегать и бороться с лидерами. Главное, хорошо подвестись к гонкам и справиться со стрельбой.