ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сестры Кручинкины рассказали, почему не жалеют о переходе в сборную Беларуси

01.03.2020 16:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла золото чемпионата Европы в пасьюте. Она рассказала SPORT.TUT.BY, почему эта награда самая важная в ее карьере, а переход в сборную Беларуси себя полностью оправдал.


Фото: Дарья Бурякина

— Я ждала эту медаль дольше, чем чего-бы то ни было. Эмоции непередаваемые. Очень рада, что у меня наконец сложились и ход, и стрельба. Это второй «ноль» за 10 лет моей спортивной карьеры. Надеюсь, не последний (смеется).

— Были удивлены, что первой уходите на последний круг?

— Нет. Я знала, что у меня есть запас в 15 секунд. Верила в себя, бежала на максимуме, но контролировала ситуацию. Думала о том, дадут мне флаг или не дадут. Но, когда увидела, что его подносят, очень обрадовалась (улыбается).

Могу сказать, что финиш с белорусским флагом для меня действительно особенный. Беларусь уже стала родной. Очень ценно, что нас сестрой пригласили выступать за эту страну. Мы счастливы, что наши мечты осуществляются именно здесь и мы оказываемся полезны Беларуси. Мне очень нравится вся наша команда — и девочки, и парни очень хорошо общаются друг с другом. Это уже как большая семья.

Сегодня, когда мы с сестрой выходили из домика, услышали, как в честь Сергея Бочарникова играет белорусский гимн. Я сказала Ире: «Как же это классно!». Но я не могла и подумать, что скоро гимн зазвучит и в мою честь.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сестра чемпионки Европы Ирина Кручинкина рассказала, что у нее было хорошее предчувствие перед гонкой преследования:

—  Вчера перед сном было такое предчувствие, что Лена выигрывает гонку и ждет меня на финише. Я понимала, что это маловероятно, но очень надеялась на такой исход. Хотелось, чтобы Лена наконец завоевала медаль. У нее пока не было ни одной награды крупных турниров, хотя она много участвовала на мире и Европе по девушкам, юниоркам и женщинам.

Знаю, что сестра очень расстраивалась и комплексовала [из-за отсутствия медалей]. А вчера она даже сказала: «Может, все эти провалы ведут к большой победе?». Очень рада, что на этом чемпионате Европы Лена все компенсировала.

Конечно, неожиданно, что у нее сегодня на стрельбище — четыре нуля. Это что-то невероятное. Когда я ехала на финиш, тренеры сказали, что сестра выиграла гонку. У меня как будто силы появились, и я тоже начала отыгрывать позиции.

На вопрос, оправдался ли переход сестер Кручинкиных в сборную Беларуси, Ирина ответила:

— Конечно, мы не зря переехали в Беларусь. Здесь дают возможность реализоваться на международных стартах. У нас есть возможность бегать и бороться с лидерами. Главное, хорошо подвестись к гонкам и справиться со стрельбой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина выиграла золото чемпионата Европы в пасьюте. Она рассказала SPORT.TUT.BY, почему эта награда самая важная в ее карьере, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску педагог прыйшоў у кабінет дырэктара і пачаў рэзаць сабе жывот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика