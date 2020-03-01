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Исследование: вегетарианцы лучшие любовники, чем мясоеды

01.03.2020 16:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Британский сайт знакомств Illicit Encounters провел среди своих пользователей занимательный вопрос. И выяснил, что из вегетарианцев и веганов любвники куда лучше, чем из мясоедов, пишет Derbyshire Times.

В исследовании приняли участие 500 вегетарианцев – 38% из них идентифицировали себя как веганы, и 500 мясоедов. Опрос показал, что вегетарианцы (и веганы) чаще получают удовольствие от прелюдий, ролевых игр и разговоров во время секса, чем мясоеды. Мясоеды же оказались эгоистичными любовниками, которые больше заботятся о своем личном удовлетворении, чем о желаниях партнера. 

57% опрошенных вегетарианцев (и веганов) рассказали, что занимаются сексом – 3-4 раза в неделю. 49% опрошенных мясоедов сознались, что они не так активны и занимаются сексом 1-2 раза в неделю. 

Большинство опрошенных вегетарианцев (95%)  и веганов (84%) сказали, что они вполне довольны своей сексуальной жизнью. В то время как 59% опрошенных мясоедов не считают свою половую жизнь хорошей. 

Вот, что говорит один из опрошенных веганов: «Мне 39 лет. Я ел мясо всю свою жизнь  – стал веганом 18 месяцев назад. Когда был мясоедом, постоянно чувствовал себя уставшим, «раздутым». У меня не было сексуальной жизни. Я думал, что это возрастное, но когда я перешел на продукты растительного происхождения, у меня появилось больше энергии. Кто знал, что новая диета может повысить либидо?». 

Сотрудница IllicitEncounters.com Джессика Леони подвердила эту теорию: «Вегетарианцы едят продукты, которые называют афродизиаками: мак, листья пажитника, женьшень, анис – множество продуктов способствуют сексуальному возбуждению. Поэтому конечно вегетарианцы и веганы более возбуждены». 

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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Британский сайт знакомств Illicit Encounters провел среди своих пользователей занимательный вопрос. И выяснил, что из вегетарианцев и веганов любвники куда лучше, чем из...
 
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