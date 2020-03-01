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В Беларуси предлагают ввести ответственность за попрошайничество
Источник материала: Партизан
Собирают подписи за то, чтобы привлекать к уголовной ответственности тех, кто эксплуатирует людей, и к административной тех, кто собирает деньги обманом.
На платформе «Удобный город» 29 февраля появилась
В Беларуси предусмотрено уголовное наказание для тех, кто вовлекает в попрошайничество детей и подростков (ст. 173 УК Республики Беларусь), использует рабский труд попрошаек (ст. 181-1 УК Республики Беларусь) или откровенно торгует ими (ст. 181 УК Республики Беларусь).
«В остальном организаторы попрошайничества, а равно попрошайки, обманом собирающие деньги, не несут ответственности перед законом», – говорится в обращении.
«Закон об основах деятельности по профилактике правонарушений» от 10 ноября 2008 года №453-3 включал в себя понятие попрошайничество», в новой редакции от 2014 года понятие «попрошайничество» из него убрали, в результате чего это явление приобрело массовый характер.
«Внесение изменений в законодательство необходимо с целью криминализации действий по организации и использованию занятия попрошайничеством, когда отсутствуют признаки торговли людьми», – говорится в петиции.
Ее авторы считают необходимым ввести уголовную ответственность за эти действия с применением сроков тюремного заключения и конфискацией дохода, полученного путем попрошайничества и личного имущества, в доход государства. А также ввести административную ответственность за самостоятельное (не организованное) попрошайничество, которое сопряжено с использованием заведомо ложных предлогов и поводов, с конфискацией дохода, полученного путем попрошайничества, штрафом или арестом. Для иностранных граждан, приезжающих в Беларусь для занятия попрошайничеством, ввести бессрочную депортацию (пожизненный запрет на въезд в нашу страну).
Обращение будет отправлено в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.
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Собирают подписи за то, чтобы привлекать к уголовной ответственности тех, кто эксплуатирует людей, и к административной тех, кто собирает деньги обманом.
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