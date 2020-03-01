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В Беларуси предлагают ввести ответственность за попрошайничество

01.03.2020 16:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Собирают подписи за то, чтобы привлекать к уголовной ответственности тех, кто эксплуатирует людей, и к административной тех, кто собирает деньги обманом.

На платформе «Удобный город» 29 февраля появилась петиция «О принятии закона «О противодействии попрошайничеству». Ее авторы обращают внимание, что «сегодня во многих крупных городах Беларуси попрошайничество стало огромным криминальным бизнесом, организаторы которого эксплуатируют людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Они снабжают реквизитом, расставляют их в общественных местах, забирают доход, полученный путем организованного попрошайничества. Для сбора денег нередко используются заведомо ложные предлоги и поводы».

В Беларуси предусмотрено уголовное наказание для тех, кто вовлекает в попрошайничество детей и подростков (ст. 173 УК Республики Беларусь), использует рабский труд попрошаек (ст. 181-1 УК Республики Беларусь) или откровенно торгует ими (ст. 181 УК Республики Беларусь).
 
«В остальном организаторы попрошайничества, а равно попрошайки, обманом собирающие деньги, не несут ответственности перед законом», – говорится в обращении.

«Закон об основах деятельности по профилактике правонарушений» от 10 ноября 2008 года №453-3 включал в себя понятие попрошайничество», в новой редакции от 2014 года понятие «попрошайничество» из него убрали, в результате чего это явление приобрело массовый характер.

«Внесение изменений в законодательство необходимо с целью криминализации действий по организации и использованию занятия попрошайничеством, когда отсутствуют признаки торговли людьми», – говорится в петиции.

Ее авторы считают необходимым ввести уголовную ответственность за эти действия с применением сроков тюремного заключения и конфискацией дохода, полученного путем попрошайничества и личного имущества, в доход государства. А также ввести административную ответственность за самостоятельное (не организованное) попрошайничество, которое сопряжено с использованием заведомо ложных предлогов и поводов, с конфискацией дохода, полученного путем попрошайничества, штрафом или арестом. Для иностранных граждан, приезжающих в Беларусь для занятия попрошайничеством, ввести бессрочную депортацию (пожизненный запрет на въезд в нашу страну).

Обращение будет отправлено в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.
 
 
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Собирают подписи за то, чтобы привлекать к уголовной ответственности тех, кто эксплуатирует людей, и к административной тех, кто собирает деньги обманом.
 
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