В Беларуси предлагают ввести ответственность за попрошайничество

петиция «О принятии закона «О противодействии попрошайничеству». Ее авторы обращают внимание, что «сегодня во многих крупных городах Беларуси попрошайничество стало огромным криминальным бизнесом, организаторы которого эксплуатируют людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Они снабжают реквизитом, расставляют их в общественных местах, забирают доход, полученный путем организованного попрошайничества. Для сбора денег нередко используются заведомо ложные предлоги и поводы». На платформе «Удобный город» 29 февраля появилась«О принятии закона «О противодействии попрошайничеству». Ее авторы обращают внимание, что «сегодня во многих крупных городах Беларуси попрошайничество стало огромным криминальным бизнесом, организаторы которого эксплуатируют людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Они снабжают реквизитом, расставляют их в общественных местах, забирают доход, полученный путем организованного попрошайничества. Для сбора денег нередко используются заведомо ложные предлоги и поводы».





В Беларуси предусмотрено уголовное наказание для тех, кто вовлекает в попрошайничество детей и подростков (ст. 173 УК Республики Беларусь), использует рабский труд попрошаек (ст. 181-1 УК Республики Беларусь) или откровенно торгует ими (ст. 181 УК Республики Беларусь).

«В остальном организаторы попрошайничества, а равно попрошайки, обманом собирающие деньги, не несут ответственности перед законом», – говорится в обращении.





«Закон об основах деятельности по профилактике правонарушений» от 10 ноября 2008 года №453-3 включал в себя понятие попрошайничество», в новой редакции от 2014 года понятие «попрошайничество» из него убрали, в результате чего это явление приобрело массовый характер.



