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Лечащие пациента с коронавирусом минские врачи соблюдают меры безопасности
01.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во дворе Минской инфекционной больницы, где находится
«Речь идет о санитарно-эпидемической норме для врачей. Врач для того, чтобы войти к пациенту, он должен одеться в специальный чистый костюм, надеть маску, перчатки. Чистая палатка поставлена, чтобы врач мог одеться, а вторая – чтобы, выйдя от пациента, снять с себя эту одежду», – пояснила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Беларусь Юлия Бородун.
В пятницу в Беларуси подтвердился первый случай коронавируса. Его обнаружили у студента из Ирана, который прилетел 22 февраля рейсом из Баку. Как заявили в Минздраве, молодой человек чувствует себя удовлетворительно.
В ведомстве прокомментировали и повышенный спрос на маски. Более 100 тысяч штук дополнительно доставлены в аптеки Минска, чтобы избежать дефицита. В понедельник поступит еще около миллиона штук.
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Во дворе инфекционной больницы установлены палатки для смены медицинского костюма.
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