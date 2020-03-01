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Лечащие пациента с коронавирусом минские врачи соблюдают меры безопасности

01.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во дворе Минской инфекционной больницы, где находится пациент с коронавирусом, установили две палатки. Врачи объяснили, что они нужны для специалистов, которые контактируют с больным, передает телеканал «МИР 24».

«Речь идет о санитарно-эпидемической норме для врачей. Врач для того, чтобы войти к пациенту, он должен одеться в специальный чистый костюм, надеть маску, перчатки. Чистая палатка поставлена, чтобы врач мог одеться, а вторая – чтобы, выйдя от пациента, снять с себя эту одежду», – пояснила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Беларусь Юлия Бородун.

В пятницу в Беларуси подтвердился первый случай коронавируса. Его обнаружили у студента из Ирана, который прилетел 22 февраля рейсом из Баку. Как заявили в Минздраве, молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

В ведомстве прокомментировали и повышенный спрос на маски. Более 100 тысяч штук дополнительно доставлены в аптеки Минска, чтобы избежать дефицита. В понедельник поступит еще около миллиона штук.



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Теги: Минск
 
 
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Во дворе инфекционной больницы установлены палатки для смены медицинского костюма.
 
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