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Сергей Бочарников на ЧЕ по биатлону: «Две золотых медали – такого не было у меня никогда»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Елена Кручинкина выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это третья по счету и вторая за сегодня наша медаль высшей пробы. За финальными стартами следила съемочная группа СТВ.
Сначала стартовали мужчины, Сергей вышел пятым и сумел отыграть важные секунды.
Сергей Бочарников,
Я знаю, какой уровень нас там ждет, и я это понимаю, конечно же, но посмотрим, насколько это придаст сил. Может быть, лучше даже не думать об этом, а стараться сосредоточиться на тех гонках. Потому что, мне кажется, это не очень хорошо, когда ты много времени цепляешься за свои старые победы, это немного отвлекает. Нужно идти вперед и концентрироваться на том, что тебя ждет впереди.
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Новости Беларуси. Елена Кручинкина выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это третья по...
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