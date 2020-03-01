Елена Кручинкина принесла Беларуси третье золото ЧЕ по биатлону в Раубичах

SPORT.TUT.BY Кручинкина стартовала 11-й и впервые в карьере прошла гонку с четырьмя огневыми рубежами без промахов, пишет





На финише она опередила россиянку Кристину Резцову и лидировавшую с большим отрывом до последней стрельбы шведку Элизабет Хоберг.





Ирина Кривко финишировала седьмой, но за счет штрафа норвежки Скреде поднялась в протоколе на шестое место.





Динара Алимбекова стала 20-й, Ирина Кручинкина — 24-й, Аделина Сабитова — 25-й.





Анна Сола не стартовала.





Таким образом, Беларусь выиграла больше всех золотых медалей на чемпионате Европы.