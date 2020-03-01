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«Надо показывать, что Беларусь что-то может». Иностранцы и белорусы - о биатлонном ЧЕ в Раубичах

01.03.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Раубичах завершился чемпионат Европы по биатлону. Организаторы в максимально сжатые сроки воссоздали белорусскую зиму, а болельщики внепланово смогли погрузиться в атмосферу биатлонной тусовки. Главные впечатления, замечания и комплименты белорусских и иностранных зрителей — в репортаже журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.


«От этого чемпионата Европы такие эмоции, что даже бессонница напала»

Чемпионат Европы по биатлону 2020 перенесли из Эстонии в Беларусь всего за две недели до его старта. Эстонцы сослались на отсутствие снега, но белорусов этот факт не напугал: Раубичи в любом случае готовились принять в начале марта этап Кубка IBU, а потому снежные запасы здесь имелись.


Правда, по сравнению с прошлогодней «европой» иностранцев на ЧЕ 2020 приехало значительно меньше. Основа публики — это белорусские любители биатлона, гости из России, Украины и несколько компаний западноевропейцев.

Ингрид Струла Холм — мама норвежского биатлониста, который стал серебряным призером пасьюта.

— Мы прилетели из Осло поболеть за сына. В целом, очень довольны организацией турнира, — отмечает норвежка. — Правда, хотелось бы побольше информационных указателей на английском языке. А то у вас все на русском — часто попадаем в курьезные ситуации.


Зато для белорусского болельщика Игоря Матняка перенос чемпионата Европы в Раубичи — едва ли не лучшая новость. Он живет в 70 километрах от спорткомплекса и каждый день специально приезжал в Раубичи на гонки первенства.

— Я смотрю биатлон уже восемь лет. Причем смотрю все: от этапов Кубка мира до «Снежного снайпера», — рассказывает Игорь. —  В этом году даже думал поехать на «европу» в Эстонию. Узнавал, будет ли у них «безвиз», как делают у нас перед международными соревнованиями. Сказали, что нет у них такой практики. Так что начал собирать документы на визу. А потом узнал, что чемпионат переносят в Раубичи. Естественно, очень обрадовался. Четыре медали у белорусов — красота!


Игорь работает машинистом сельскохозяйственного производства и ради того, чтобы увидеть ЧЕ вживую, взял даже несколько дней за свой счет. По мнению белоруса, атмосфера в Раубичах в соревновательные дни была топовая.

— Я просто наслаждался и отдыхал. На таких эмоциях жил, что даже бессонница напала. Просыпался в четыре-пять утра и ждал, когда уже будем выезжать на гонки. Жалко, что чемпионат Европы так быстро заканчивается. Дней 10 — вот это было бы отлично!

«Непонятно, почему белорусы так равнодушны к спорту»


Между гонками болельщики прогуливались у палаток общепита, выстраивались в очередь за блинами (все-таки масленичная неделя!) и запасались горячим чаем и кофе — с объемными термосами на трибуны было не прорваться.

— Точки общепита, может, и не очень разнообразные, — говорят фанаты биатлона. — Но мы ведь не ради еды сюда приехали. Перекусить есть чем, так что все нормально.


Одни из самых ярких болельщиц в дни чемпионата в Раубичах — Мария и Анна Ковальчук. На головах у них — русские кокошники, в руках — белорусский флаг, соседствующий с триколором с надписью «Логинов, мы с тобой».

— Мы белоруски, но много лет прожили в Нягани, — рассказывает Мария. — Флаг с текстовкой смастерили сразу после чемпионата мира. Ситуация с обысками Логинова в Антхольце — грязная, подлая и противная. Одним словом, показуха. Поэтому мы захотели, чтобы Саша увидел и почувствовал — белорусы его поддерживают.


На вопрос, как девушкам, которые немало поколесили по этапам Кубка мира, наш чемпионат Европы, Мария и Анна отвечают:

— Стадион в Раубичах отличный. Спорткомплекс готов принимать самые крупные старты. Но вот над культурой боления белорусам еще надо работать. Посмотрите: тут проходят крупнейшие соревнования по биатлону, хоккею, фигурному катанию, те же Европейские игры, а процент болельщиков, которым это реально интересно, равен 10. Мне непонятно, почему белорусы так равнодушны.


В том же Ханты-Мансийске, если ты не купил билеты на биатлон в первый день продаж, то уже опоздал. А в Раубичах на трибунах в будние дни — сплошь профсоюзы и школьники. В России интерес к спорту все-таки гораздо выше. А тут — одни и те же на манеже, — делятся мнением болельщицы.

«Нам нужно проводить такие соревнования, иначе в Беларусь так никто и не приедет»

Для Артема и Анны биатлон — общее хобби. Молодой человек смотрит гонки с самого детства, а возлюбленную подсадил на этот вид спорта лет восемь назад.

— Очень нравится смотреть биатлон вживую, правда, в прошлом году на «европе» было как-то поатмосфернее. А сейчас подъезжали к спорткомплексу и не поверили своим глазами — машину можно было припарковать прямо у входа. Людей очень мало. Не хватает музыки, сцены с артистами. Возможно, на антураж повлияли погода и неожиданный перенос. Думаю, многие болельщики просто не успели среагировать, — предполагает Анна.


— Но для всех белорусских фанатов это реально праздник, — уверен Антон. — Побольше бы у нас таких соревнований. Да, комментаторы в интернете пишут много разной критики. Но, знаете, есть такая поговорка: когда собаке нечего делать, она будку красит. Люди всегда говорили и говорить будут. Но я счастлив, что у нас проходят такие старты. Они дарят эмоции, которые долго не забываются и не продаются за деньги.

— Нам нужно проводить международные соревнования, чтобы показать, что мы что-то можем. Иначе в Беларусь так никто и не приедет.

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