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«Праздник очень хороший! Надо его продолжать и расширять». Участники ярмарки «Казюки» в Гродно о ремесленном фестивале

01.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Праздник очень хороший! Надо его продолжать и расширять». Участники ярмарки «Казюки» в Гродно о ремесленном фестивалеГродно о ремесленном фестивале" width="599" height="363">

В первый весенний день на площади Ленина в Гродно развернулась большая ярмарка ремесленников «Казюки». Участие в ней принимают более 220 мастеров и ремесленников из Беларуси, Украины, России и Литвы. А гостей и того больше! Корреспондент «ГП» расспросила участников ярмарки о впечатлениях.

Видео Яна ХВЕДЧИНА
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В первый весенний день на площади Ленина в Гродно развернулась большая ярмарка ремесленников «Казюки». Участие в ней принимают более 220 мастеров и ремесленников...
 
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