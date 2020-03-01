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«Праздник очень хороший! Надо его продолжать и расширять». Участники ярмарки «Казюки» в Гродно о ремесленном фестивале
01.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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В первый весенний день на площади Ленина в Гродно развернулась большая
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«Праздник очень хороший! Надо его продолжать и расширять». Участники ярмарки «Казюки» в Гродно о ремесленном фестивале
В первый весенний день на площади Ленина в Гродно развернулась большая ярмарка ремесленников «Казюки». Участие в ней принимают более 220 мастеров и ремесленников...
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