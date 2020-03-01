«Праздник очень хороший! Надо его продолжать и расширять». Участники ярмарки «Казюки» в Гродно о ремесленном фестивале

Источник материала: Вороновская газета

Гродно о ремесленном фестивале" width="599" height="363">



В первый весенний день на площади Ленина в Гродно развернулась большая ярмарка ремесленников «Казюки» . Участие в ней принимают более 220 мастеров и ремесленников из Беларуси, Украины, России и Литвы. А гостей и того больше! Корреспондент «ГП» расспросила участников ярмарки о впечатлениях.

Видео Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/