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Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции

01.03.2020 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пост милиции в приемном отделении БСМП в Минске при входе и 11 постов охраны, сообщили в программе «Неделя». Два сотрудника милиции ежесуточно осуществляют контроль за порядком. В экстренных случаях – надежда на специальную кнопку.

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Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции

Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции

Игорь Рощин, председатель профсоюзного комитета Больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
Наши сотрудники не обучены специальным приемам, они оказывают медицинскую помощь.

Увеличение количества поступающих, именно в тяжелом опьянении, с серьезными последствиями для персонала. В этих случаях у нас есть пост милиции.

Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции

Дмитрий Демьяненко, первый заместитель начальника отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси:
Если нужна дополнительная помощь, сотрудники нажимают кнопку тревожной сигнализации. Группа задержания прибывает в кратчайшие сроки, временной интервал составляет не более 7 минут.

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Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции

Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции

Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции

Люди в материале: Кристина Федорович, Игорь Рощин, Дмитрий Демьяненко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пост милиции в приемном отделении БСМП в Минске при входе и 11 постов охраны, сообщили в программе «Неделя». Два сотрудника милиции ежесуточно...
 
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