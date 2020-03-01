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Группа задержания прибывает максимум за 7 минут. Зачем в БСМП пост милиции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пост милиции в приемном отделении БСМП в Минске при входе и 11 постов охраны, сообщили в программе «Неделя». Два сотрудника милиции ежесуточно осуществляют контроль за порядком. В экстренных случаях – надежда на специальную кнопку.
Игорь Рощин, председатель профсоюзного комитета Больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
Увеличение количества поступающих, именно в тяжелом опьянении, с серьезными последствиями для персонала. В этих случаях у нас есть пост милиции.
Дмитрий Демьяненко, первый заместитель начальника отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси:
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Новости Беларуси. Пост милиции в приемном отделении БСМП в Минске при входе и 11 постов охраны, сообщили в программе «Неделя». Два сотрудника милиции ежесуточно...
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