|
Когда мимо кухни бежал, схватил большой нож. Пенсионер рассказал, почему напал на бригаду скорой у себя дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Назовем мужчину Иваном. На правах анонимности он рассказывает о том, что произошло в январе 2020 года, сообщили в программе «Неделя». Причем это не сценарий кино, к сожалению.
62-летний пенсионер, как выяснилось, был под воздействием алкоголя. Агрессивное поведение и стало причиной для мысли – помощь нужна психиатрическая.
Иван, подозреваемый:
И правда, вот он, парадокс: вместо благодарности за спасение – извинения за причиненный вред. Для Ивана тот вечер обернулся уголовным делом по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Доктора благополучно покинули квартиру, а за дело взялась милиция. Впереди – суд. Каким бы решение не было, след в памяти медиков уж точно останется.
Иван:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда мимо кухни бежал, схватил большой нож. Пенсионер рассказал, почему напал на бригаду скорой у себя дома
Новости Беларуси. Назовем мужчину Иваном. На правах анонимности он рассказывает о том, что произошло в январе 2020 года, сообщили в программе «Неделя». Причем это не...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)