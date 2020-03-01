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«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи о том, как на неё напал пациент

01.03.2020 19:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На первый взгляд обычный рабочий вызов Анастасии. Было это в апреле 2019 года. Фельдшер признается: за свою 10-летнюю практику этот случай из разряда незабываемых, сообщили в программе «Неделя».

«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи о том, как на неё напал пациент

Анастасия Калашникова, фельдшер скорой помощи:
Мы приехали к мужчине, который якобы лежит на остановке.

На остановке бригаду неотложки ждал неизвестный Сергей – именно так он и представился, от больницы не отказался. Пункт назначения – Боровляны. И поначалу было все как всегда: заполнение меддокументов, стандартные вопросы, но потом пациент вдруг в качестве аргументов выбрал кулаки.

«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи поделилась, как на неё напал пациент

«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи о том, как на неё напал пациент

Анастасия Калашникова:
В какой-то момент он вскочил и побежал к задним дверям, начал просто их выколачивать. Я вытянула руку, чтобы взяться за кресло, встала и в этот момент он развернулся и ударил меня кулаком в лицо. Хорошо я помню уже с того момента, когда он держал меня за шею и поднял. Повезло, что он был в сильном алкогольном опьянении. Когда машина дернулась, он упал на каталку, и мы вдвоем смогли его держать на этой каталке. Но при этом он все равно наносил удары мне по лицу, по спине, по затылку.

Кто защитит медработника от нападений пациентов и какая предусмотрена ответственность

«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи о том, как на неё напал пациент

Неизвестный Сергей вышел из воды абсолютно сухим. А вот фельдшер ушла на больничный. Но этим все не ограничилось. Появился страх, что подобное может повториться.

Такого быть и не должно, чтобы врачи лечили, а пациенты медиков калечили. Плюс главное правило все равно никто не отменял – «не навреди». Даже буйному «клиенту». Да, и в том случае, если от него приходится еще и защищаться.

Когда мимо кухни бежал, схватил большой нож. Пенсионер рассказал, почему напал на бригаду скорой у себя дома

«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи о том, как на неё напал пациент

Елена Камылевич, фельдшер скорой помощи:
Конечно, человек в состоянии алкогольного опьянения в принципе адекватно вести себя не может. Когда там алкогольное опьянение тяжелой степени, максимум, что они могут, это махать руками, ногами. Мы не лезем, обычно отходим, вызываем милицию и ждем.

«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи о том, как на неё напал пациент

Люди в материале: Анастасия Калашникова, Елена Камылевич, Кристина Федорович

 
 
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Новости Беларуси. На первый взгляд обычный рабочий вызов Анастасии. Было это в апреле 2019 года. Фельдшер признается: за свою 10-летнюю практику этот случай из разряда...
 
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