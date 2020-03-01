|
«Наносил удары мне по лицу, по спине». Фельдшер скорой помощи о том, как на неё напал пациент
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На первый взгляд обычный рабочий вызов Анастасии. Было это в апреле 2019 года. Фельдшер признается: за свою 10-летнюю практику этот случай из разряда незабываемых, сообщили в программе «Неделя».
Анастасия Калашникова, фельдшер скорой помощи:
На остановке бригаду неотложки ждал неизвестный Сергей – именно так он и представился, от больницы не отказался. Пункт назначения – Боровляны. И поначалу было все как всегда: заполнение меддокументов, стандартные вопросы, но потом пациент вдруг в качестве аргументов выбрал кулаки.
Анастасия Калашникова:
Неизвестный Сергей вышел из воды абсолютно сухим. А вот фельдшер ушла на больничный. Но этим все не ограничилось. Появился страх, что подобное может повториться.
Такого быть и не должно, чтобы врачи лечили, а пациенты медиков калечили. Плюс главное правило все равно никто не отменял – «не навреди». Даже буйному «клиенту». Да, и в том случае, если от него приходится еще и защищаться.
Елена Камылевич, фельдшер скорой помощи:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На первый взгляд обычный рабочий вызов Анастасии. Было это в апреле 2019 года. Фельдшер признается: за свою 10-летнюю практику этот случай из разряда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)