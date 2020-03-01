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Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В последнее время все чаще появляются печальные новости о нападениях пациентов на медработников, сообщили в программе «Неделя». Первый удар на себя принимают бригады скорой помощи. Но на этом цепочка не замыкается. Буйных пациентов везут в больницы.
В приемное отделение БСМП ежедневно поступает порядка 300 человек, среди них обычно 10 % – в нетрезвом состоянии. Тут есть даже свои рекордсмены: с черепно-мозговой травмой за год мужчина поступил 56 раз.
Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
Я мужчина, взрослый человек, знаю даже некоторые приемы, но медсестры, которые в основном молодые девушки, хрупкие, естественно, страдают.
Особенно неприятный инцидент произошел в августе 2019 года. 29-летнего минчанина доставили в больницу пьяным. Первой под горячую руку дебошира попала медсестра, а затем и медбрат.
Игорь Шиманский:
Естественно, что пока пришла милиция, этот пациент успел выбежать на коридор, выломал дверь. Поднялся на третий этаж, разбил пожарный шкаф, размотал шланг. Это счастье, что он еще не успел открыть вентиль, а так бы еще затопил тут коридор. Но вовремя подоспела милиция.
Дежурство обернулось ночным кошмаром. Медсестра после случившегося не нашла в себе силы и дальше работать в этом отделении. А вот агрессивный пациент раскаялся. Только кому от этого легче?
Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по г. Минску:
По результатам расследования уголовного дела 29-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в хулиганстве, к нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Как итог для дебошира – 1890 рублей, а вот для медработников – испорченная психика.
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Новости Беларуси. В последнее время все чаще появляются печальные новости о нападениях пациентов на медработников, сообщили в программе «Неделя». Первый удар на...
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