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Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов

01.03.2020 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В последнее время все чаще появляются печальные новости о нападениях пациентов на медработников, сообщили в программе «Неделя». Первый удар на себя принимают бригады скорой помощи. Но на этом цепочка не замыкается. Буйных пациентов везут в больницы.

В приемное отделение БСМП ежедневно поступает порядка 300 человек, среди них обычно 10 % – в нетрезвом состоянии. Тут есть даже свои рекордсмены: с черепно-мозговой травмой за год мужчина поступил 56 раз.

Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Больницы скорой медицинской помощи г. Минска:
Есть пациенты, которые, начиная с уровня приемного отделения в сопровождении милиции, ведут агрессивно. Пытаемся такого пациента как-то фиксировать, удерживаем его сами руками.

Я мужчина, взрослый человек, знаю даже некоторые приемы, но медсестры, которые в основном молодые девушки, хрупкие, естественно, страдают.

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Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов

Особенно неприятный инцидент произошел в августе 2019 года. 29-летнего минчанина доставили в больницу пьяным. Первой под горячую руку дебошира попала медсестра, а затем и медбрат.

Игорь Шиманский:
Пострадали наши две медицинские сестры. У медбрата и медицинской сестры были легкие черепно-мозговые травмы (он ударил их), плюс у одного из них был перелом костей и носа.

Естественно, что пока пришла милиция, этот пациент успел выбежать на коридор, выломал дверь. Поднялся на третий этаж, разбил пожарный шкаф, размотал шланг. Это счастье, что он еще не успел открыть вентиль, а так бы еще затопил тут коридор. Но вовремя подоспела милиция.

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Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов

Дежурство обернулось ночным кошмаром. Медсестра после случившегося не нашла в себе силы и дальше работать в этом отделении. А вот агрессивный пациент раскаялся. Только кому от этого легче?

Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по г. Минску:
Согласно выводам экспертов, обвиняемый в момент совершения противоправных действий каким-либо психическим расстройством не страдал, мог осознавать фактический характер, общественную опасность и значение своих действий, а также руководить ими.

По результатам расследования уголовного дела 29-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в хулиганстве, к нему была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как итог для дебошира – 1890 рублей, а вот для медработников – испорченная психика.

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Ударил медсестёр, разбил пожарный шкаф. Врач БСМП рассказал шокирующие истории нападения пациентов

Люди в материале: Кристина Федорович, Игорь Шиманский, Екатерина Гарлинская

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В последнее время все чаще появляются печальные новости о нападениях пациентов на медработников, сообщили в программе «Неделя». Первый удар на...
 
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