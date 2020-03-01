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Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

01.03.2020 19:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вот уже 9 лет в районе Августовского канала Виктор Барташевич восстанавливает усадьбу «Святск» Гурских,  сообщили в программе «Неделя». Купил её с аукциона и вложил в поместье не только деньги, но и душу.

Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

Виктор Барташевич, бизнесмен:
В этой жизни есть Господь Бог, который на самом деле даёт человеку возможность в своей жизни воплотить свою мечту. Поэтому Господь Бог меня сюда направил. И в первую очередь я влюбился в эту природу.

Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

История места с XVIII века: от монахов-камедулов, которые создали здесь парк и каскад прудов до XIX, когда Гурский возвёл усадьбу. Опалённая войной и разграбленная при советской власти, перед Виктором она предстала в полуразрушенном виде. Он сделал её семейным делом.

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Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

Современная отделка по соседству со старинными фотоснимками и аутентичными стенами. Такая задумка – оставлять фрагменты старины.

Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

Виктор Барташевич:
Будут бахилы надеваться. Это всё вычистится, пыль уберётся. И я думаю, это что ни на есть сердце усадьбы.

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Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

А ещё, по примеру Гурских, Виктор планирует в старинной пивнице угощать гостей едой, травяными чаями и настойками собственного производства. Ведь в былые времена в поместье делали свой крахмал, сыры и масло. Нынешний владелец задумал восстановить хоздвор, а ещё выращивать экологически чистые продукты.

Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

Довести всё до ума он планирует к лету – хочет открыть усадьбу в новый туристический сезон. Обновлённое родовое поместье теперь будет не только гостиницей, но и местом отдыха и соприкосновения с историей для безвизовых туристов, которых с каждым годом всё больше приезжает на Августовский канал. Усадьба уже вошла в велосипедные маршруты.

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Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

Александр Барташевич, сын:
В субботу у нас субботники, в воскресенье воскресенники. Так что работа здесь кипит реально 9 лет. Это наше детище

Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

Виктор Барташевич, бизнесмен:
Благодаря тому, что в этой области губернатор очень сильно поддерживает таких людей, как я, инициативных, поэтому нечасто он бывает, но иногда заезжает. По приезду рассказываешь ему, что ты за какой период сделал. Он, конечно, где-то поддержит, похвалит, начинается новое дыхание, идёшь вперёд.

Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

Символом продолжения жизни стало ласточкино гнездо, которое сохранили на стене в пивнице. А на фразу «бизнес и ничего личного» ответ – своё дело ещё какое личное. И такая предпринимательская активность сегодня вдохновляет всё больше людей. Малый и средний бизнес, как воплощение мечты, в конверте с бантом, пошитым своими руками с любовью.

Люди в материале: Галина Буро, Виктор Барташевич, Александр Барташевич

 
 
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Новости Беларуси. Вот уже 9 лет в районе Августовского канала Виктор Барташевич восстанавливает усадьбу «Святск» Гурских,  сообщили в программе «Неделя». Купил...
 
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