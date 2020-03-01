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Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вот уже 9 лет в районе Августовского канала Виктор Барташевич восстанавливает усадьбу «Святск» Гурских, сообщили в программе «Неделя». Купил её с аукциона и вложил в поместье не только деньги, но и душу.
Виктор Барташевич, бизнесмен:
История места с XVIII века: от монахов-камедулов, которые создали здесь парк и каскад прудов до XIX, когда Гурский возвёл усадьбу. Опалённая войной и разграбленная при советской власти, перед Виктором она предстала в полуразрушенном виде. Он сделал её семейным делом.
Современная отделка по соседству со старинными фотоснимками и аутентичными стенами. Такая задумка – оставлять фрагменты старины.
Виктор Барташевич:
А ещё, по примеру Гурских, Виктор планирует в старинной пивнице угощать гостей едой, травяными чаями и настойками собственного производства. Ведь в былые времена в поместье делали свой крахмал, сыры и масло. Нынешний владелец задумал восстановить хоздвор, а ещё выращивать экологически чистые продукты.
Довести всё до ума он планирует к лету – хочет открыть усадьбу в новый туристический сезон. Обновлённое родовое поместье теперь будет не только гостиницей, но и местом отдыха и соприкосновения с историей для безвизовых туристов, которых с каждым годом всё больше приезжает на Августовский канал. Усадьба уже вошла в велосипедные маршруты.
Александр Барташевич, сын:
Виктор Барташевич, бизнесмен:
Символом продолжения жизни стало ласточкино гнездо, которое сохранили на стене в пивнице. А на фразу «бизнес и ничего личного» ответ – своё дело ещё какое личное. И такая предпринимательская активность сегодня вдохновляет всё больше людей. Малый и средний бизнес, как воплощение мечты, в конверте с бантом, пошитым своими руками с любовью.
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Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских
Новости Беларуси. Вот уже 9 лет в районе Августовского канала Виктор Барташевич восстанавливает усадьбу «Святск» Гурских, сообщили в программе «Неделя». Купил...
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