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Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Душа радуется и у жительницы Новогрудка Елены Чумаченко, когда она каждое утро приходит на работу. И владелица, и начальник, и швея в одном лице. Так она воплотила свою давнюю мечту – открыла мастерскую по пошиву домашнего и детского текстиля, сообщили в программе «Неделя».
Идеи она черпает из жизни и в интернете, а при пошиве добавляет вещам практичности.
К выбору тканей тщательный подход. Они для самых маленьких, а значит только 100%-ный хлопок и гипоаллергенные наполнители. Женщина даже тестирует новые ткани в стиральной машине, чтобы не продать клиентам некачественные изделия. Ведь в её бизнесе важно «сарафанное радио».
Елена Чумаченко, индивидуальный предприниматель:
Периодически Елена берёт такие заказы от фирм – это плюс к заработку. Кстати, бухгалтерию помогает вести дочь, а сын – страничку в социальных сетях.
Дело пошло, планирует расширяться, увеличить штат до 8 швей. Вспоминает: а ведь ещё каких-то полгода назад она сама была соискателем и просто обратилась в центр занятости.
Елена Чумаченко:
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Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля
Новости Беларуси. Душа радуется и у жительницы Новогрудка Елены Чумаченко, когда она каждое утро приходит на работу. И владелица, и начальник, и швея в одном лице....
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