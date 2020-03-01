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Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля

01.03.2020 19:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Душа радуется и у жительницы Новогрудка Елены Чумаченко, когда она каждое утро приходит на работу. И владелица, и начальник, и швея в одном лице. Так она воплотила свою давнюю мечту – открыла мастерскую по пошиву домашнего и детского текстиля,  сообщили в программе «Неделя».

Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля

Идеи она черпает из жизни и в интернете, а при пошиве добавляет вещам практичности.

Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля

К выбору тканей тщательный подход. Они для самых маленьких, а значит только 100%-ный хлопок и гипоаллергенные наполнители. Женщина даже тестирует новые ткани в стиральной машине, чтобы не продать клиентам некачественные изделия. Ведь в её бизнесе важно «сарафанное радио».

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Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля

Елена Чумаченко, индивидуальный предприниматель:
Здесь у нас пошивочный цех. Мы взяли хороший большой заказ на изготовление спецодежды. У меня работают три швеи.

Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля

Периодически Елена берёт такие заказы от фирм – это плюс к заработку. Кстати, бухгалтерию помогает вести дочь, а сын – страничку в социальных сетях.

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Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля

Дело пошло, планирует расширяться, увеличить штат до 8 швей. Вспоминает: а ведь ещё каких-то полгода назад она сама была соискателем и просто обратилась в центр занятости.

Елена Чумаченко:
Узнала, что есть курсы для индивидуальных предпринимателей. Получила господдержку от центра занятости. Вложила эти деньги в оборудование и решила уже всё-таки работать на себя.

Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля

Люди в материале: Галина Буро, Елена Чумаченко

 
 
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Новости Беларуси. Душа радуется и у жительницы Новогрудка Елены Чумаченко, когда она каждое утро приходит на работу. И владелица, и начальник, и швея в одном лице....
 
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