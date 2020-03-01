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Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бизнес жителя Гомельского района Игоря Гринько уже весьма урожайный. Говорит, земля труд любит. Вот он полтора десятка лет и пашет в прямом и переносном смысле на себя и свою большую семью, сообщили в программе «Неделя».
Начинал, как все – морковка-картошка, но быстро понял: в любом деле нужен креатив.
Игорь Гринько, житель деревни Цегельня:
Он быстро сориентировался и сделал поправки на меняющийся климат. Под Гомелем солнечных дней теперь не меньше, чем в Одессе. Сладкий перец, томаты, баклажаны отлично вызревают не только в теплицах, но в открытом грунте.
Но главное увлечение Игоря – бахча. Его жёлтые арбузы произвели фурор в минувшем сезоне. В этом решил сменить статус «личное подсобное хозяйство» на «фермерское»: добавить 20 гектаров посевных площадей и получить самый крупный в истории страны урожай арбузов.
Игорь Гринько:
Убеждать в том, что белорусская земля прокормит, Игорь никого не собирается, но сам в этом уверен на все 100.
Игорь Гринько:
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Новости Беларуси. Бизнес жителя Гомельского района Игоря Гринько уже весьма урожайный. Говорит, земля труд любит. Вот он полтора десятка лет и пашет в прямом и...
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