ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

01.03.2020 19:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За 2019 год количество юридических лиц выросло более, чем на 15 тысяч. Причем основной прирост – в сегменте индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе «Неделя».

Только за январь 2020 года было зарегистрировано 947 юрлиц и 3284 ИП. Но, конечно, дело не столько в количестве. Предприниматели обеспечивают треть налоговых поступлений. Задача, конечно, чтобы было больше. Но главное, что есть движение вперед. И лучше всего это иллюстрируют конкретные примеры нового успешного бизнеса.

На неделе их собрала Галина Буро.

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Андрей Местовский, житель хутора Сматра:
Здесь было всё в зарослях буквально. Здесь были огромные деревья, груши дикие росли, тут было море кустов. И мы это всё жгли, рубили, пилили.

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Эта невероятная история началась с малого: с большой мечты. Переехать в деревню коренные минчане задумали несколько лет назад.

Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Жить на природе, вдали от цивилизации и заниматься любимым делом – содержать лошадей. Заброшенный хутор в Ивьевском районе подошёл идеально.

Андрей Местовский:
Вот это вот наше. То, что мы хотели. Здесь и лес рядом, и поле.

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Татьяна – инструктор по конному спорту и дипломированный художник. Андрей – мастер по ремонту бытовой техники. Познакомились в манеже для верховой езды, и вскоре он сделал ей предложение.

Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Не на моря, а в белорусскую деревню – медовый месяц супруги Местовские начали с покупки участка со старым домом.

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Татьяна Местовская, жительница хутора Сматра:
Очень многие спрашивают: «Ты не жалеешь, что уехала? А как же город, а туалет, а ванна?» Я ни насколько не жалею, что отказалась от этих прелестей городской жизни. Вообще ни на мгновение не жалею о том, что мы уехали. И в город возвращаться не хочу.

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

В этой семье очень любят животных: здесь уже две собаки, кошка и пара лошадей – Изаура и Дельфи.

Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Татьяна и Андрей мечтают о мини-зоопарке и гостинице для лошадей, но это в перспективе, а пока хотят превратить участок в уютный конный двор.

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Галина Буро, корреспондент:
В планах у супругов создать новую туристическую точку на карте Гродненской области. А учитывая, как сегодня набирает обороты безвизовый режим и какое внимание этому вопросу уделяет государство, задумка выглядит весьма перспективно.

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Бизнес они оформили без проблем и уже начали принимать первых посетителей. Конный штат в ближайшее время расширят.

На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Татьяна Местовская:
Хотим пони. К нам маленькие детки приезжают. И не все родители смелые, чтобы посадить ребёнка на большую лошадь.

Люди в материале: Галина Буро, Андрей Местовский, Татьяна Местовская

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. За 2019 год количество юридических лиц выросло более, чем на 15 тысяч. Причем основной прирост – в сегменте индивидуальных...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 технологий, которые потрясут мир — 2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика