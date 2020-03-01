|
На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За 2019 год количество юридических лиц выросло более, чем на 15 тысяч. Причем основной прирост – в сегменте индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе «Неделя».
Только за январь 2020 года было зарегистрировано 947 юрлиц и 3284 ИП. Но, конечно, дело не столько в количестве. Предприниматели обеспечивают треть налоговых поступлений. Задача, конечно, чтобы было больше. Но главное, что есть движение вперед. И лучше всего это иллюстрируют конкретные примеры нового успешного бизнеса.
Андрей Местовский, житель хутора Сматра:
Эта невероятная история началась с малого: с большой мечты. Переехать в деревню коренные минчане задумали несколько лет назад.
Жить на природе, вдали от цивилизации и заниматься любимым делом – содержать лошадей. Заброшенный хутор в Ивьевском районе подошёл идеально.
Андрей Местовский:
Татьяна – инструктор по конному спорту и дипломированный художник. Андрей – мастер по ремонту бытовой техники. Познакомились в манеже для верховой езды, и вскоре он сделал ей предложение.
Не на моря, а в белорусскую деревню – медовый месяц супруги Местовские начали с покупки участка со старым домом.
Татьяна Местовская, жительница хутора Сматра:
В этой семье очень любят животных: здесь уже две собаки, кошка и пара лошадей – Изаура и Дельфи.
Татьяна и Андрей мечтают о мини-зоопарке и гостинице для лошадей, но это в перспективе, а пока хотят превратить участок в уютный конный двор.
Галина Буро, корреспондент:
Бизнес они оформили без проблем и уже начали принимать первых посетителей. Конный штат в ближайшее время расширят.
Татьяна Местовская:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор
Новости Беларуси. За 2019 год количество юридических лиц выросло более, чем на 15 тысяч. Причем основной прирост – в сегменте индивидуальных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)