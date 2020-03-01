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Танцевали, бились на подушках и лазили на столб... Как в Бресте "гукали" весну на Масленицу

01.03.2020 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вот и всё, весна пришла, дальше будет всё теплее и теплее, у зимы по идее никаких шансов. В Бресте традиционно проводятся мероприятия два раза, один раз, в прошлое воскресенье проводы зимы, а в это - встреча весны. На этот раз это событие совпало с календарным первым марта.

Танцевали, бились на подушках и лазили на столб... Как в Бресте "гукали" весну на Масленицу

Бои на подушках - традиционная масленичная забава, которая всегда находит своих поклонников и желающих выйти на "махач". Только пух и перья летели, неплохой способ сбросить накопившееся зимнее напряжение.

Танцевали, бились на подушках и лазили на столб... Как в Бресте "гукали" весну на Масленицу

Красивые улыбающиеся девушки в ярких костюмах создавали хорошее настроение у тех, кто выбрался в парк.

Танцевали, бились на подушках и лазили на столб... Как в Бресте "гукали" весну на Масленицу

Ещё одна традиция - вкушение шашлыков, плова и прочей снеди. Аж слюнки потекли...

Танцевали, бились на подушках и лазили на столб... Как в Бресте "гукали" весну на Масленицу

Залезть на столб пытались многие, но получилось это далеко не у всех - между тем, призы были предоставлены спонсорами, и за них нужно было ещё попотеть.

Танцевали, бились на подушках и лазили на столб... Как в Бресте "гукали" весну на Масленицу

По итогу сожгли костёр, который как бы должен символизировать масленицу. Зачем это делают - уже мало кого интересует. Так надо.

Танцевали, бились на подушках и лазили на столб... Как в Бресте "гукали" весну на Масленицу

А у нас ещё много для вас сочных фотографий с мероприятия, всё что нужно - это кликнуть на спойлер и он откроется.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вот и всё, весна пришла, дальше будет всё теплее и теплее, у зимы по идее никаких шансов. В Бресте традиционно проводятся мероприятия два раза, один раз, в прошлое...
 
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