Источник материала: Виртуальный Брест

Вот и всё, весна пришла, дальше будет всё теплее и теплее, у зимы по идее никаких шансов. В Бресте традиционно проводятся мероприятия два раза, один раз, в прошлое воскресенье проводы зимы, а в это - встреча весны. На этот раз это событие совпало с календарным первым марта.





Бои на подушках - традиционная масленичная забава, которая всегда находит своих поклонников и желающих выйти на "махач". Только пух и перья летели, неплохой способ сбросить накопившееся зимнее напряжение.





Красивые улыбающиеся девушки в ярких костюмах создавали хорошее настроение у тех, кто выбрался в парк.





Ещё одна традиция - вкушение шашлыков, плова и прочей снеди. Аж слюнки потекли...





Залезть на столб пытались многие, но получилось это далеко не у всех - между тем, призы были предоставлены спонсорами, и за них нужно было ещё попотеть.





По итогу сожгли костёр, который как бы должен символизировать масленицу. Зачем это делают - уже мало кого интересует. Так надо.





А у нас ещё много для вас сочных фотографий с мероприятия, всё что нужно - это кликнуть на спойлер и он откроется.