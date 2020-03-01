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Воспитателю забыли доплатить надбавку. Как так вышло?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Профсоюзы регулярно работают над внедрением своих инициатив в законодательство. Но чаще приходится разбираться с теми, что есть, сообщили в программе «Неделя».
С начала января изменился подход к расчету зарплат бюджетников, а вместе с расчетными в федерацию полетели обращения. Люди не досчитались приличных сумм. Правда, причина оказалась субъективной.
Например, Анне Шейкиной, воспитателю группы продлённого дня, просто забыли доплатить за работу с детьми с особенностями психофизического развития.
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Новости Беларуси. Профсоюзы регулярно работают над внедрением своих инициатив в законодательство. Но чаще приходится разбираться с теми, что есть, сообщили в...
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