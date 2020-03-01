ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Воспитателю забыли доплатить надбавку. Как так вышло?

01.03.2020 20:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Профсоюзы регулярно работают над внедрением своих инициатив в законодательство. Но чаще приходится разбираться с теми, что есть, сообщили в программе «Неделя». 

Воспитателю забыли доплатить надбавку. Как так вышло?

С начала января изменился подход к расчету зарплат бюджетников, а вместе с расчетными в федерацию полетели обращения. Люди не досчитались приличных сумм. Правда, причина оказалась субъективной.

Александр Лукашенко – ФПБ о росте цен: «Вот защитите людей. Вы в состоянии это сделать»

Воспитателю забыли доплатить надбавку. Как так вышло?

Например, Анне Шейкиной, воспитателю группы продлённого дня, просто забыли доплатить за работу с детьми с особенностями психофизического развития.

Воспитателю забыли доплатить надбавку. Как так вышло?


Анна Шейкина, воспитатель группы продлённого дня СШ № 34 Гродно:
По приказу, у меня есть надбавка за работу с такими детьми. Этот приказ был написан, все его видели. Но бухгалтерия мне эту дотацию не додала. Поэтому мы нашли эту ошибку. В этом месяце все эти выплаты мне вернули.

Люди в материале: Алена Сырова, Анна Шейкина

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Профсоюзы регулярно работают над внедрением своих инициатив в законодательство. Но чаще приходится разбираться с теми, что есть, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Танцевали, бились на подушках и лазили на столб... Как в Бресте "гукали" весну на Масленицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика