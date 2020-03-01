|
Почему накопительная пенсия более справедлива? Михаил Орда объясняет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Недавно профсоюзам удалось отстоять справедливые выплаты для тех, кто работал в особых условиях, а с переходом на новую систему оказался по итогу с копейками на руках, сообщили в программе «Неделя».
Уравнительная система выплат пенсий, а такая выходит у нас сейчас, просто несправедлива. Работают-то все по-разному, значит и сумма должна отличаться. Президент анонсировал скорые изменения в пенсионной системе, их начнут обсуждать уже в конце года и, конечно, с участием профсоюзов.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Недавно профсоюзам удалось отстоять справедливые выплаты для тех, кто работал в особых условиях, а с переходом на новую систему оказался по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)