Источник материала: Новости Волковыска

В круговом турнире утешительного раунда за 5-8 места чемпионата Гродненской области по мини-футболу волковысский «Беллакт» в первый день весны на своей площадке в спортзале средней школы № 7 принимал команду из Новогрудка.

Беллактовцы начали бодро и первая половина матча была за ними 3:2. После перерыва игра не заладилась, хотя волковычане на 48-й минуте достигли двоекратного превосходства над соперником 4:2. Затем с 56-й по 68-ю минуту в ворота молочников влетело пять голов. Как итог – поражение 4:7.

У хозяев отличились Игорь Безносик, Алксандр Бобрик, Дмитрий Голубев и автогол у гостей на счету Дмитрия Савицкого.