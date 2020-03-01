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Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе по всей Беларуси прокатилась Масленица. Под Минском, например, отмечали праздник, который предвещает весну, с размахом (со сжиганием чучела зимы, этнической музыкой и традиционными славянскими забавами), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сергей Ермолович, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
Каждый мог почувствовать себя художником. Гостям показывали технику (по-белорусски) «цацкавання». Ей пользовались наши предки, которые жили в Понеманье. Узорами, вырезанными на картошке, с помощью красок украшали семейные сундуки.
Ольга Пранкевич, художник-оформитель Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:
На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?
А здесь реконструкция Масленицы 1913 года. Офицеры Российской империи устроили полевой праздник во время увольнительной. Соответственно, с полевой кухней и блинами с красной икрой.
Валентин Серый, участник клуба военно-исторической реконструкции:
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Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя
Новости Беларуси. На неделе по всей Беларуси прокатилась Масленица. Под Минском, например, отмечали праздник, который предвещает весну, с размахом (со сжиганием...
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