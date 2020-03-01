Реконструкция праздника 1913 года, рисование картошкой и сжигание Марены. Как в Беларуси прошла масленичная неделя

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе по всей Беларуси прокатилась Масленица. Под Минском, например, отмечали праздник, который предвещает весну, с размахом (со сжиганием чучела зимы, этнической музыкой и традиционными славянскими забавами), сообщили в программе «Неделя» на СТВ.









Сергей Ермолович, научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Спрабавалі сваю спрытнасць, хто будзе самы лепшы. Вось, напрыклад, трэба залезці было на слуп – той будзе самы моцны, таму будзе пашана на ўвесь год будучы. Можна было паспрабаваць сваю інтуіцыю. Вось, напрыклад, на гаршках можна было сгуляць. Але калі ў вас інтуіцыі няма, тады і галава балела.









Каждый мог почувствовать себя художником. Гостям показывали технику (по-белорусски) «цацкавання». Ей пользовались наши предки, которые жили в Понеманье. Узорами, вырезанными на картошке, с помощью красок украшали семейные сундуки.

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)





Ольга Пранкевич, художник-оформитель Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта:

Вось мы ўзялі ўжо наш трафарэт, напрыклад, вось гэтую кветачку. Макаем у фарбу. Куды б нам тут прыціснуць? Ну давайце сюды. Проста, вось так.









На Масленицу в Минске сожгли чучело Марены. Что символизирует этот мифологический персонаж?

А здесь реконструкция Масленицы 1913 года. Офицеры Российской империи устроили полевой праздник во время увольнительной. Соответственно, с полевой кухней и блинами с красной икрой.





Валентин Серый, участник клуба военно-исторической реконструкции:

Это казан и печка под казан. В принципе, такими казанами, только намного больше, пользовались и в то время. В них готовилась густая похлебка. И бойцы ели, питались.

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами



