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4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Много блинов было в выходные 29 февраля – 1 марта в Раубичах. Здесь кулинарный праздник граничил со спортивным первенством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Безопасность на чемпионате Европы по биатлону обеспечивала милиция Минской области. Для них и 4 марта – День милиции – чаще всего рабочий.
Виталий Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома – начальник милиции общественной безопасности:
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Новости Беларуси. Много блинов было в выходные 29 февраля – 1 марта в Раубичах. Здесь кулинарный праздник граничил со спортивным первенством, сообщили в программе...
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