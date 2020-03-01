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4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?

01.03.2020 21:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Много блинов было в выходные 29 февраля – 1 марта в Раубичах. Здесь кулинарный праздник граничил со спортивным первенством, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?

4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?

Безопасность на чемпионате Европы по биатлону обеспечивала милиция Минской области. Для них и 4 марта – День милиции – чаще всего рабочий.

Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)

4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?

Виталий Козлов, заместитель начальника УВД Миноблисполкома начальник милиции общественной безопасности:
Несмотря на праздник, будут наряды, которые будут задействованы по охране общественного порядка в единой дислокации, будут реагировать на сообщения о преступлениях, правонарушениях, обеспечивать безопасность дорожного движения. А свободные от службы сотрудники, конечно же, должны будут отметить этот день.

4 марта в Беларуси отметят День милиции. Будет ли этот день рабочим для правоохранителей?

Люди в материале: Виталий Козлов

 
 
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Новости Беларуси. Много блинов было в выходные 29 февраля – 1 марта в Раубичах. Здесь кулинарный праздник граничил со спортивным первенством, сообщили в программе...
 
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