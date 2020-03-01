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Финберг о своих музыкантах: «Мы работаем в чернобыльских зонах Беларуси. Ни разу никто не отпросился»
Источник материала: СТВ
Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе и оркестре, которым управляет, в программе
Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
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Финберг о своих музыкантах: «Мы работаем в чернобыльских зонах Беларуси. Ни разу никто не отпросился»
Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе и оркестре, которым управляет, в программе «В людях». «Я бываю немножко вспыльчив». Михаил Финберг в 9...
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