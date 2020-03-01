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Михаил Финберг: белорусской эстраде не хватает знаний

01.03.2020 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе и оркестре, которым управляет, в программе «В людях».

Финберг о своих музыкантах: «Мы работаем в чернобыльских зонах Беларуси. Ни разу никто не отпросился»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Национальный академический заслуженный оркестр Беларуси – это, своего рода, уникальный коллектив. А вот насколько вы себя чувствовали на этом конкурентном поле с момента создания Президентского оркестра.

Михаил Финберг: белорусской эстраде не хватает знаний

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Вы знаете, для меня название не имеет значения. Важно то, что человек умеет. Но нужно – это первое у меня требование – образование. Но образование – не количество, а качество. Понимаете, чтобы быть дирижёром, надо окончить высшее образование, иметь слух.

Вадим Щеглов:
Чего сегодня не хватает белорусской эстраде?

Михаил Финберг:
Не хватает одного – знаний. Надо образование, в первую очередь.

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Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе и оркестре, которым управляет, в программе «В людях». Финберг о своих музыкантах: «Мы работаем в...
 
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