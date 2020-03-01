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Михаил Финберг: белорусской эстраде не хватает знаний
Источник материала: СТВ
Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе и оркестре, которым управляет, в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Михаил Финберг:
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Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе и оркестре, которым управляет, в программе «В людях». Финберг о своих музыкантах: «Мы работаем в...
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