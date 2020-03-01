|
«Проснулось дикое желание вернуться в команду». Дмитрий Жирмонт о Кубке Дэвиса и своём капитанском видении
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В ближайшие пятницу и субботу (6-7 марта) нашу мужскую сборную по теннису ждет непростое испытание. Парни отправятся в Германию на матч квалификации Кубка Дэвиса, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Цвета страны в матче с немцами будут защищать Егор Герасимов, Илья Ивашко, Александр Згировский, Мартин Борисюк и Андрей Василевский. А роль капитана предназначена Дмитрию Жирмонту.
Ребята готовы, рвут под собой корт
Дмитрий Жирмонт, капитан мужской команды Беларуси по теннису:
Установку я ставлю победить. Могу сказать, что рейтинг не играет такую важную роль, потому что неделей ранее Егор Герасимов обыграл десятую ракетку мира. С каждой серьезной победой, такой как у Егора, с каждым результатом наших ребят мы становимся выше и сильнее. Если мы продолжим двигаться в этом направлении, я думаю, удивить тем, что наши ребята будут бороться за медали в Кубке Дэвиса. И не только.
На этот матч я сделал акцент на юниоров, и в этот состав Владимир Игнатик не попал. Конечно, я держу в уме и его, и Ярослава Шило, и остальных игроков, которые не попали на этот матч с Германией. Все равно мы следим за их результатами и держим с ними связь.
Мое капитанское видение – это все-таки быть с нашими игроками на короткой ноге
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Дмитрий Жирмонт:
После матча Кубка Дэвиса с Португалией во мне проснулось такое вот дикое желание вернуться в команду, потому что воспоминания еще свежие, когда я выступал сам игроком. Желание стать капитаном захватило меня.
Мое капитанское видение – это все-таки быть с нашими игроками на короткой ноге. Быть с ними по возможности больше, ездить на турниры, знать, чем они живут, а не встречаться с ними два раза в год.
Немецких игроков по отдельности никак нельзя охарактеризовать. Это машина
Юлия Силипицкая:
Дмитрий Жирмонт:
Юлия Силипицкая:
Дмитрий Жирмонт:
Юлия Силипицкая:
Дмитрий Жирмонт:
Юлия Силипицкая:
Дмитрий Жирмонт:
Тренировать юниоров вместе со взрослыми теннисистами, чтобы они видели, куда расти и что для этого нужно делать
Юлия Силипицкая:
Дмитрий Жирмонт:
Не готов пока возглавить федерацию, каждый должен быть на своем месте
Юлия Силипицкая:
Дмитрий Жирмонт:
Юлия Силипицкая:
Дмитрий Жирмонт:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Проснулось дикое желание вернуться в команду». Дмитрий Жирмонт о Кубке Дэвиса и своём капитанском видении
Новости Беларуси. В ближайшие пятницу и субботу (6-7 марта) нашу мужскую сборную по теннису ждет непростое испытание. Парни отправятся в Германию на матч...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)