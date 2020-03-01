Пересидим вирус. Семья белорусов решила изолировать себя на время угрозы

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр живет в Сенице, у него жена и трое детей. Вчера семья закупилась всем необходимым и приготовилась пересидеть наступление коронавируса в относительно безопасном месте — то есть в квартире. Для начала будут максимально ограничены контакты с посторонними людьми недели на три — а дальше станут действовать по обстановке. Похоже, мы наблюдаем первый в стране случай самоизоляции из-за вируса.





По условиям кампании встречаться с семьей теперь нельзя, связь только посредством современных трафиков и по телефону. Александр показывает запасы, которые позволят продержаться как минимум три недели. Шкафы забиты гречей и перловкой, холодильник — молоком да сосисками, морозилка — мясом. Закупили также маски, антисептики. На последний (в ближайшее время) контакт с миром людей ушло два часа и 500 рублей.





Наверное, так должен выглядеть тщательно распланированный аккуратный белорусский апокалипсис.





— Решили изолироваться насколько это возможно, не ходить в школу, в сад, на работу, — говорит Александр. — Кроме того, у меня в последнее время небольшие проблемы с сердцем. Поэтому я, насколько понимаю, в группе риска.

Но кто в нашей стране может себе позволить устроить такой карантин? А вот кто.

У Александра небольшой бизнес. Его жена — декретница. В семье трое детей — сыну 4 месяца, дочкам 5 и 8 лет. Живут в квартире обычной многоэтажки с внешней стороны МКАД. То есть технически могут на некоторое время отключить внешний мир. Хотя и есть некоторые сомнения — например, как отнесутся к этой затее в школе у дочки. Там еще не знают, что в понедельник девочка не придет на учебу.





— Жена в декрете, ей даже будет веселее с полной семьей, — Александр рассказывает, как домашние отнеслись к идее карантина. — Дети тоже не останутся полностью изолированными, есть интернет, средства связи. За учебой мы достаточно четко следим, думаю, с этим какое-то время справимся.

Домашний режим тоже направлен на то, чтобы не дать заразе шанса, каждый день несколько раз протирают полы с хлоркой, проветривают квартиру.

Но насколько вообще возможно в нашем мире отказаться от контактов с людьми? Александр говорит, что все просчитал. Из дома выходить все же можно, но очень осторожно:

— Маску нашел, в руке антисептик, пошел. Если был контакт с какой-то поверхностью — протер.

Главное, не контактировать с людьми и не бывать в местах их скоплений. А если уж надо будет что-то купить — на крайний случай есть доставка. По всей видимости, передача заказа будет выглядеть довольно эффектно.

— В этом случае если и будет контакт, то единичный, — говорит Александр. — Опять же, можно выйти — в маске, каком-то халате, потом постирать все это, обработать в хлорке...

— Если все так уйдут в отшельники, у нас же экономика родины рухнет.

— Я беспокоюсь прежде всего не об экономике, а о безопасности семьи, — тверд Александр.

На немой вопрос, который мы все стесняемся задать, Александр отвечает сам:

— Конечно, звучит все достаточно параноидально, понимаю. Знакомые смотрят на нас, как на ненормальных. И мне эта затея самому не очень-то прямо нравится. Но если мы сами об этом не задумаемся, то кто решит проблему? Сейчас же не только коронавирус ходит, сейчас время обычных простуд, других сезонных болезней. И как понять, что это? По себе знаю: отправил своего водителя домой без больничного, лишь бы он не разносил инфекцию. Он: «Да нет, мне нормально», — а сам чихает, кашляет. То есть ведет себя как многие белорусы, «само пройдет». Так же, наверное, думал и тот иранец...

Александр говорит, что сидеть дома семья собирается как минимум до тех пор, пока не станет понятно, как «искоренять этот страшный вирус». Или пока не изобретут лекарство.

— Посмотрим, что будет дальше.

Мы тоже смотрим, кто кого пересидит.