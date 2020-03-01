Фестиваль национальных культур за городом и по ТВ: что думают гродненцы об онлайн-трансляциях праздника и третьем дне на Августовском канале

Источник материала: Вороновская газета





Основные мероприятия XIII Республиканского фестиваля национальных культур запланированы на 5 и 6 июня. А в воскресенье, 7 июня, всех приглашают на Августовский канал. В таком формате праздник проходил два года назад, что тогда стало одной из его новинок.

Как подчеркивают организаторы, им всегда очень важно узнать, что интересно в первую очередь самим зрителям – главным «судьям» на любом мероприятии. Поэтому мы решили дать слово самим гродненцам и спросить их мнение. В частности, готовы ли они третий день праздника провести на природе. А заодно – нужно ли организовывать онлайн-трансляции с фестиваля и кого из артистов они хотели бы услышать.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА, видео Вадима ГОЛОТИКА https://grodnonews.by/