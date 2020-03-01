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Юрий Антонов показал, как приготовить вкуснейшие блины (и не только в Масленицу)
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По всей стране отмечается Масленица, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Насмотревшись на эти вкусности, решаем приготовить блины.
В помощь нам – Юрий Антонов. Нет-нет, не певец, а шеф-повар ресторана. Делаем блины с курицей, соусом тартар и медом.
Юрий Антонов, шеф-повар:
На неделе в кафе Минска прошел гастрофест. Каждое заведение постаралось удивить гостей. Сет, который нам готовит Юрий Антонов, традиционно белорусский. Еще и с мочанкой. Она с шампиньонами и сливками журчит на сковороде. В общем, объедение.
Юрий Антонов:
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Новости Беларуси. По всей стране отмечается Масленица, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Насмотревшись на эти вкусности, решаем приготовить блины. В помощь...
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