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Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В воинской части, где готовят будущих милиционеров, 1 марта в меню блины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сладкий пункт в меню для солдат внутренних войск – редкость. Блины здесь подают раз в год на праздник. Так что это достаточно редкие кадры. Сослуживцев кормит Артем. На двоих с товарищем он приготовил 720 порций. Говорит: рецепт от мамы.
Артем Шилов, военнослужащий:
Блины – десятая часть от суточной нормы калорий. А ведь в солдатском обеде еще салат, борщ и каша с котлетой. Такой рацион и в службе помогает. Кстати, многие ребята, будучи в армии, уже патрулируют улицы – это элемент подготовки.
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Дмитрий Боярович, корреспондент:
Павел Самойленко, военнослужащий:
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Новости Беларуси. В воинской части, где готовят будущих милиционеров, 1 марта в меню блины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сладкий пункт в меню для солдат...
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