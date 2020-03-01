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Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

01.03.2020 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В воинской части, где готовят будущих милиционеров, 1 марта в меню блины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

Сладкий пункт в меню для солдат внутренних войск – редкость. Блины здесь подают раз в год на праздник. Так что это достаточно редкие кадры. Сослуживцев кормит Артем. На двоих с товарищем он приготовил 720 порций. Говорит: рецепт от мамы.

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Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

Артем Шилов, военнослужащий:
Сразу могу сказать, что блины будут очень вкусные, потому что они готовятся именно в нашей войсковой части 5448. Они будут и сладкие, и пышные.

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

Блины – десятая часть от суточной нормы калорий. А ведь в солдатском обеде еще салат, борщ и каша с котлетой. Такой рацион и в службе помогает. Кстати, многие ребята, будучи в армии, уже патрулируют улицы – это элемент подготовки.

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Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Ожидали, что вот сегодня будут блины в меню?

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

Павел Самойленко, военнослужащий:
Честно, для меня это была неожиданность. У нас есть расписание, где мы смотрим, что нам дается, но для меня это неожиданность. И как-то приятно стало, как дома. Очень вкусно, если честно. Еще сгущеночка, то есть очень вкусно.

Подают раз в год на праздник. На Масленицу солдат внутренних войск покормили блинами

Люди в материале: Артем Шилов, Дмитрий Боярович, Павел Самойленко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В воинской части, где готовят будущих милиционеров, 1 марта в меню блины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сладкий пункт в меню для солдат...
 
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