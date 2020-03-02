ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине

02.03.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

С 20 февраля по 1 марта в Беларуси проходит акция «Единый день безопасности». В Кобринском районе финальное мероприятие состоялось 28 февраля на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Колос», где приняли своё участие представители следующих ведомств: Кобринского районного отдела по ЧС, департамента охраны МВД, Кобринского РЭС филиала Брестские Электрические Сети РУП Брестэнерго, УП «Брестоблгаз» Кобринского района газоснабжения, а также УЗ «Кобринская ЦРБ».

 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине

 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине
 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине
 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине

 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине

 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине

 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине

 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине

 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине
 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине
 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине
 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине
 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине

 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине
 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине
 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине

 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине

Мероприятие проходило в два этапа. На первом этапе в актовом зале ДРОЦ «Колос» представители служб демонстрировали аудитории обучающие видеоролики, а также рассказывали присутствующим правила безопасности, порядок действий в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, элементы оказания первой помощи пострадавшим. В частности, работник МЧС провел профилактическую беседу с присутствующими по предупреждению детского травматизма в быту и на улице, повторил номер службы спасения «101 и 112». А для лучшего усвоения информации с аудиторией провел интерактивные игры и викторины по пожарной безопасности. Работник службы спасения напомнил взрослым и детям алгоритм действий в случае возникновения пожара и рассказал о мобильном приложении: МЧС Беларуси: «Помощь рядом!».

Далее, присутствующих ожидала учебная эвакуация, после которой все устремились к выходам согласно плану эвакуации. Выйдя на улицу, граждане смогли увидеть показательное выступление спасателей-пожарных, а также познакомиться с работой площадок субъектов профилактики.

По завершению мероприятия каждый из участников получил на память наглядно-изобразительную продукцию и море положительных эмоций.

 

По информации Кобринского РОЧС.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине
 
Новости дня
Новости разные
 
Три причины сомневаться в реальности угрозы Лукашенко уйти с российского на китайский рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика