 Финальный аккорд акции «Единый день безопасности» на Кобринщине

Источник материала: Кобринский вестник

С 20 февраля по 1 марта в Беларуси проходит акция «Единый день безопасности». В Кобринском районе финальное мероприятие состоялось 28 февраля на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Колос», где приняли своё участие представители следующих ведомств: Кобринского районного отдела по ЧС, департамента охраны МВД, Кобринского РЭС филиала Брестские Электрические Сети РУП Брестэнерго, УП «Брестоблгаз» Кобринского района газоснабжения, а также УЗ «Кобринская ЦРБ».





































































Мероприятие проходило в два этапа. На первом этапе в актовом зале ДРОЦ «Колос» представители служб демонстрировали аудитории обучающие видеоролики, а также рассказывали присутствующим правила безопасности, порядок действий в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций, элементы оказания первой помощи пострадавшим. В частности, работник МЧС провел профилактическую беседу с присутствующими по предупреждению детского травматизма в быту и на улице, повторил номер службы спасения «101 и 112». А для лучшего усвоения информации с аудиторией провел интерактивные игры и викторины по пожарной безопасности. Работник службы спасения напомнил взрослым и детям алгоритм действий в случае возникновения пожара и рассказал о мобильном приложении: МЧС Беларуси: «Помощь рядом!».

Далее, присутствующих ожидала учебная эвакуация, после которой все устремились к выходам согласно плану эвакуации. Выйдя на улицу, граждане смогли увидеть показательное выступление спасателей-пожарных, а также познакомиться с работой площадок субъектов профилактики.

По завершению мероприятия каждый из участников получил на память наглядно-изобразительную продукцию и море положительных эмоций.

По информации Кобринского РОЧС.