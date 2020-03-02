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Цифра дня. Сколько тонн рельсов украли в Барановичах
Источник материала: Партизан
Ущерб составляет около 40 тысяч рублей.
Неизвестные срезали и по частям вывезли рельсы с объездного участка железнодорожного пути Разводово – Сухарепщина недалеко от садоводческого товарищества «Путеец», сообщает
Вконтакте вовсю
«Просто путейцам зарплату не вовремя выдали».
«Вот что значит выгонять рабочих за свой счет».
«Ну а чего лежат бесхозные?!»
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Ущерб составляет около 40 тысяч рублей.
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