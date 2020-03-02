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Три причины сомневаться в реальности угрозы Лукашенко уйти с российского на китайский рынок

02.03.2020 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские власти выступают с позитивными сообщениями об экспорте в КНР, но на поверку все оказывается не так радужно.

Три причины сомневаться в реальности угрозы Лукашенко уйти с российского на китайский рынок
Чуть больше недели назад Александр Лукашенко озвучил угрозу в адрес российских чиновников: «Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту (руководителю Россельхознадзора) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок».

Очевидно, руководитель Беларуси подразумевал возникающие сложности с поставками отечественного продовольствия – прежде всего, молочной и мясной продукции. Но насколько реально для нашей страны завоевать китайский рынок?

UDF.BY перечисляет три причины, заставляющие сомневаться в такой перспективе.

Беларусь много лет сотрудничает с Китаем, но до сих пор не вышла на существенный объем продовольственного экспорта

С одной стороны власти выступают с позитивными сообщениями о поставках продовольствия в КНР. Только в начале этого года китайцы аккредитовали еще ряд белорусских производителей: 14 мясной продукции и 11 молочной.


За 2019 году экспорт отечественной сельхозпродукции в Китай вырос почти на 60%.

Но загвоздка в том, что объемы поставок в КНР, несмотря на многолетнее развитие отношений, до сих пор остаются несерьезными – в стоимостном выражении они составили в прошлом году всего $131 млн.

Это капля в море даже белорусского экспорта сельхозпродукции, который ежегодно составляет порядка $5 млрд. и основная часть которого приходится на Россию.


В Китае белорусский экспорт вряд ли вообще заметили – импорт пищевой продукции еще несколько лет назад перевалил там за $120 млрд.

Беларуси придется потеснить крупнейших мировых производителей – но мы им начинаем проигрывать даже на российском рынке

Крупнейшими поставщиками молочной и мясной продукции в Китай традиционно являются Новая Зеландия и Австралия. Хорошие климатические условия, давние отношениях (соглашения о зоне свободной торговли), модернизированные и эффективные предприятия помогают им зарабатывать в КНР миллиарды долларов.

Смогут ли белорусские предприятия отвоевать их долю на китайском рынке? Ведь даже в России наши предприятия теснит Новая Зеландия. Ее доля импорта на молочном рынке приближается к 10%. И это в рамках Таможенного союза, где белорусские производители находятся в более комфортных условиях.



Ферма в Беларуси. Фото: tut.by

Страны Океании уверенно бьют других конкурентов ценой. Несколько месяцев назад украинские эксперты сравнили: если литр сырого молока в их стране стоит €0,36, то в Новой Зеландии – €0,27.

Напомним, что независимые экономисты в Беларуси сомневаются, является ли вообще экспорт отечественной сельхозпродукции рентабельным – с учетом всех дотаций государства.


У белорусских властей нет внятной стратегии по наращиванию экспорта в Китай

За счет чего отечественные предприятия могут потеснить крупнейших мировых производителей на китайском рынке? Убедительных ответов на этот вопрос нет.

Три причины сомневаться в реальности угрозы Лукашенко уйти с российского на китайский рынок


Открытие магазина белорусских товаров в Китае. Фото: посольство Беларуси

Бывший посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый озвучивал чудные планы: белорусское молоко может быть востребовано в расширяющейся сети кофеен Starbucks, а мясо птицы — в популярной среди китайцев сети KFC. Мол, с этими брендами даже идут переговоры.

Хотя даже Рудый признавал, что цены на белорусские продукты питания «иногда» чуть выше, чем у австралийских поставщиков.

С того времени белорусские власти не сообщали, что им могут предоставить преференциальные условия в торговле с Китаем. Не рассказывали они, и как собираются упростить и удешевить логистику поставок.

Между тем, в КНР активно развивают свое производство, а на китайский рынок помимо белорусов пытается влезть еще ряд новых стран, включая Россию.

С учетом всех этих факторов можно утверждать: сельское хозяйство Беларуси может снизить экспорт практически до нуля, если рискнет в нынешних условиях хлопнуть дверями и уйти с российского рынка на китайский.
 
 
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Белорусские власти выступают с позитивными сообщениями об экспорте в КНР, но на поверку все оказывается не так радужно.
 
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